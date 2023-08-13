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https://sputnikarabic.ae/20230813/الرئيس-الإيراني-هجوم-شيراز-إرهابي-ويجب-التعرف-على-المسؤولين-عنه-ومعاقبتهم-1080035752.html
الرئيس الإيراني: هجوم شيراز إرهابي ويجب التعرف على المسؤولين عنه ومعاقبتهم
الرئيس الإيراني: هجوم شيراز إرهابي ويجب التعرف على المسؤولين عنه ومعاقبتهم
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، على "ضرورة تحديد جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T20:10+0000
2023-08-13T20:10+0000
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
تنظيم داعش الإرهابي
الأخبار
العالم
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وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي بوزير الداخلية، أحمد وحيدي، ومحافظ فارس، محمد هادي إيمانية، إنه "يجب استخدام كافة المرافق الطبية لعلاج الجرحى والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكلف الرئيس الإيراني وزير الداخلية بالتحقيق في الجوانب الأمنية لهذه القضية والإبلاغ عن النتيجة، مؤكدا على "ضرورة تحديد ومعاقبة جميع المتورطين في هذه الجريمة".من جانبه، أعلن رئيس القضاء في محافظة فارس عن إيفاد فريق من محققين اثنين إلى موقع الهجوم، مؤكدا أن السلطة القضائية أصدرت الأوامر اللازمة بشأن متابعة هذا الملف والقبض على الضالعين في تنفيذ الهجوم.وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين"، مشيرا إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتًا إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230813/داعش-يتبنى-الهجوم-الذي-استهدف-مرقد-ديني-في-شيراز-جنوبي-إيران-1080034614.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, العالم

الرئيس الإيراني: هجوم شيراز إرهابي ويجب التعرف على المسؤولين عنه ومعاقبتهم

20:10 GMT 13.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، على "ضرورة تحديد جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.
وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي بوزير الداخلية، أحمد وحيدي، ومحافظ فارس، محمد هادي إيمانية، إنه "يجب استخدام كافة المرافق الطبية لعلاج الجرحى والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكلف الرئيس الإيراني وزير الداخلية بالتحقيق في الجوانب الأمنية لهذه القضية والإبلاغ عن النتيجة، مؤكدا على "ضرورة تحديد ومعاقبة جميع المتورطين في هذه الجريمة".
من جانبه، أعلن رئيس القضاء في محافظة فارس عن إيفاد فريق من محققين اثنين إلى موقع الهجوم، مؤكدا أن السلطة القضائية أصدرت الأوامر اللازمة بشأن متابعة هذا الملف والقبض على الضالعين في تنفيذ الهجوم.
وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين"، مشيرا إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
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"داعش" يتبنى الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي إيران
18:24 GMT
وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتًا إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
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