https://sputnikarabic.ae/20230813/داعش-يتبنى-الهجوم-الذي-استهدف-مرقد-ديني-في-شيراز-جنوبي-إيران-1080034614.html
"داعش" يتبنى الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي إيران
"داعش" يتبنى الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي إيران
أعلن التلفزيون الإيراني، مساء يوم الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T18:24+0000
2023-08-13T18:24+0000
2023-08-13T18:27+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخصين اثنين قُتلا وجرح 7 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قد نقلت عن مصدر مطلع، قوله بأن "أربعة قتلى سقطوا في هجوم إرهابي على مرقد "شاه جراغ" في شيراز"، مشيرة أن "مسلحا حاول اقتحام المرقد وتمت مواجهته من قبل قوات الأمن الموكلة حمايته".وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتًا إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230813/إيران-4-قتلى-بهجوم-على-مزار-ديني-في-مدينة-شيراز-جنوبي-البلاد-1080033665.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, تنظيم داعش الإرهابي
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, تنظيم داعش الإرهابي
"داعش" يتبنى الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي إيران
18:24 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 18:27 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الإيراني، مساء يوم الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخصين اثنين قُتلا وجرح 7 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قد نقلت عن مصدر مطلع، قوله بأن "أربعة قتلى سقطوا
في هجوم إرهابي على مرقد "شاه جراغ" في شيراز"، مشيرة أن "مسلحا حاول اقتحام المرقد وتمت مواجهته من قبل قوات الأمن الموكلة حمايته".
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز
جنوب غربي إيران.
وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص
في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتًا إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".