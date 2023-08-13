https://sputnikarabic.ae/20230813/المجلس-العسكري-في-النيجر-يدعو-غينيا-إلى-تعزيز-دعمها-في-ظل-التوترات-مع-إيكواس-1080033069.html

المجلس العسكري في النيجر يدعو غينيا إلى تعزيز دعمها في ظل التوترات مع "إيكواس"

المجلس العسكري في النيجر يدعو غينيا إلى تعزيز دعمها في ظل التوترات مع "إيكواس"

حث المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأحد، "دولة غينيا على زيادة دعمها، خلال زيارة وفد نيجري إلى عاصمتها كوناكري في ظل التوترات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T16:05+0000

2023-08-13T16:05+0000

2023-08-13T16:05+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإذاعة الغينية الرسمية "آر تي جي"، أن "كبير مفاوضي النيجر، موسى سالو بارما، شكر الحكومة الغينية على مساعدتها وحثها على زيادة الدعم في ظل التحديات".وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قد التقى في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.وحسبما أوردت قناة "RTN"، طالب الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع، برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.ونقلت القناة عن رئيس وزراء النيجر الجديد، الأمين زين، قوله إن "رئيس الدولة طلب منهم (الزعماء الدينيين) شرح كل ما نود رؤيته في الأيام المقبلة، أي إلغاء هذه الإجراءات غير الإنسانية... غير المقبولة".وأضاف زين أن "السلطات الجديدة في النيجر منفتحة على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في البلاد".وكانت "إيكواس" قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق المساعدات المالية للنيجر، وكذلك فرض حظر سفر وتجميد أصول المتمردين وعائلاتهم وأي شخص يوافق على "المشاركة في المؤسسات" التي أنشأتها، كما تم إغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية والمالية بين دول المجموعة والنيجر.يذكر أنه، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.ونصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230813/وفد-من-علماء-نيجيريا-يؤكد-الاتفاق-مع-المجلس-العسكري-في-النيجر-على-ضرورة-حل-الأزمة-سلميا-1080030601.html

https://sputnikarabic.ae/20230813/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-استعداده-لفرض-عقوبات-على-النيجر-1080014644.html

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