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https://sputnikarabic.ae/20230813/دبلوماسي-برازيلي-نحاول-تسريع-المفاوضات-لحل-النزاع-الأوكراني-1080035960.html
دبلوماسي برازيلي: نحاول تسريع المفاوضات لحل النزاع الأوكراني
دبلوماسي برازيلي: نحاول تسريع المفاوضات لحل النزاع الأوكراني
أعلن السفير البرازيلي في مينسك، برنارد جورج ليوبولد دي غارسيا كلينغل، أن بلاده وبيلاروسيا، مثل عدد من دول العالم الأخرى، تحاولان تسريع بدء المفاوضات لحل النزاع... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T20:24+0000
2023-08-13T20:24+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
منتخب البرازيل
العالم
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وقال كلينغل إنه "فيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، يجب على أطراف النزاع الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق في الآراء، وحتى الآن، هذا الاستعداد غير مرئي".وأشار السفير أيضا إلى أن بيلاروسيا تحتل مكانة خاصة في أوروبا الشرقية، كونها لاعبا رئيسيا في هذه المنطقة.ووفقًا لرئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية، فهي (أي بيلاروسيا) في قلب الموقف، وبالتالي يجب عليها أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في حل المشكلات المتعلقة بالوضع في المنطقة.وختم: "نحن بالطبع نرى الصعوبات التي يتعين علينا الآن مواجهتها بسبب حقيقة أن بيلاروسيا تعاني الآن من العقوبات، وهذا يؤثر على علاقاتنا، لكننا نحاول بكل طريقة ممكنة التغلب على هذه الصعوبات، ونبذل قصارى جهدنا للالتفاف عليها (العقوبات) والوصول إلى مستوى أعلى من التعاون".
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يجب-أن-يبدأ-المفاوضات-مع-بوتين-1079728690.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, منتخب البرازيل, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, منتخب البرازيل, العالم

دبلوماسي برازيلي: نحاول تسريع المفاوضات لحل النزاع الأوكراني

20:24 GMT 13.08.2023
© Sputnik . В. Дунаевالعاصمة البرازيلية برازيليا
العاصمة البرازيلية برازيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . В. Дунаев
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أعلن السفير البرازيلي في مينسك، برنارد جورج ليوبولد دي غارسيا كلينغل، أن بلاده وبيلاروسيا، مثل عدد من دول العالم الأخرى، تحاولان تسريع بدء المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال كلينغل إنه "فيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، يجب على أطراف النزاع الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق في الآراء، وحتى الآن، هذا الاستعداد غير مرئي".

لكن العديد من دول العالم، وليس فقط البرازيل وبيلاروسيا، تعمل من أجل فتح الفرص لمفاوضات السلام، من المهم استقرار الوضع في كل من المنطقة الأوروبية وحول العالم.

وأشار السفير أيضا إلى أن بيلاروسيا تحتل مكانة خاصة في أوروبا الشرقية، كونها لاعبا رئيسيا في هذه المنطقة.
ووفقًا لرئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية، فهي (أي بيلاروسيا) في قلب الموقف، وبالتالي يجب عليها أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في حل المشكلات المتعلقة بالوضع في المنطقة.
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المسافة الجغرافية بين بلدينا شاسعة، لكن هذا لا يعني أن شعبينا لا يمكن أن يقتربا، هذا هو هدف البرازيل، هدف الحكومة البرازيلية وسفارتنا هنا هو إقامة تعاون، للوصول إلى مستوى جديد من التعاون، إن أمكن.

وختم: "نحن بالطبع نرى الصعوبات التي يتعين علينا الآن مواجهتها بسبب حقيقة أن بيلاروسيا تعاني الآن من العقوبات، وهذا يؤثر على علاقاتنا، لكننا نحاول بكل طريقة ممكنة التغلب على هذه الصعوبات، ونبذل قصارى جهدنا للالتفاف عليها (العقوبات) والوصول إلى مستوى أعلى من التعاون".
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