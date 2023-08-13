https://sputnikarabic.ae/20230813/لا-يمكن-أن-نغادر-دون-ضمان-أمن-حدودنا-وزير-الدفاع-التركي-يحدد-أول-إجراء-للسلام-1080033512.html

"لن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا".. وزير الدفاع التركي يحدد أول إجراء للسلام

"لن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا".. وزير الدفاع التركي يحدد أول إجراء للسلام

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن بلاده "ترغب في إحلال السلام في سوريا"، مشيرًا إلى أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده أهم مرحلة لإحلال السلام هناك". 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T16:25+0000

2023-08-13T16:25+0000

2023-08-13T16:39+0000

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وقال يشار، في مقابلة مع قناة "A Haber" التركية، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهودًا حثيثة صادقة في سبيل إحلال السلام في سوريا".وأضاف أن "تركيا تريد السلام بصدق، لكن لدينا ما نعتبره نقاطًا حساسة"، متابعا: "فلا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع".وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد قال إنه لن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا للشروط التي يضعها، كما حذر من تعرض سوريا لما وصفه بـ "سيناريو الرئيسين العراقي صدام حسين والليبي معمر القذافي".يذكر أن العاصمة الكازاخستانية استضافت، يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الماضي، الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، سبق وأكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في مارس/ آذار الماضي، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20230717/أردوغان-يبدي-انفتاحه-للقاء-نظيره-السوري-بشار-الأسد--1079142711.html

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