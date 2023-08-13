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https://sputnikarabic.ae/20230813/مصر-تعزي-أمريكا-بضحايا-حرائق-هاواي-1080019474.html
مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي
مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T08:19+0000
2023-08-13T08:23+0000
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وجاء في بيان الخارجية المصرية: "تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي، إلى 89 شخصا.وقال حاكم ولاية هاواي جوش جرين، للصحفيين إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة... نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 شخصا، أصبحت الحرائق في هاواي، الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
https://sputnikarabic.ae/20230813/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حرائق-جزر-هاواي-الأمريكية-إلى-89-شخصا-1080016794.html
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي

08:19 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 13.08.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، 16 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وجاء في بيان الخارجية المصرية: "تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي، إلى 89 شخصا.
وقال حاكم ولاية هاواي جوش جرين، للصحفيين إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة... نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".
تداعيات حريق الغابات الهائل في جزية هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا
05:41 GMT
ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 شخصا، أصبحت الحرائق في هاواي، الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.
وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.
وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
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