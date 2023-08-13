https://sputnikarabic.ae/20230813/مصر-تعزي-أمريكا-بضحايا-حرائق-هاواي-1080019474.html
مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي
مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T08:19+0000
2023-08-13T08:19+0000
2023-08-13T08:23+0000
مصر
أخبار مصر الآن
وزارة الخارجية المصرية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065131366_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_ebb6f007ba162f903cc2222d93b38b5b.jpg
وجاء في بيان الخارجية المصرية: "تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي، إلى 89 شخصا.وقال حاكم ولاية هاواي جوش جرين، للصحفيين إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة... نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 شخصا، أصبحت الحرائق في هاواي، الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
https://sputnikarabic.ae/20230813/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حرائق-جزر-هاواي-الأمريكية-إلى-89-شخصا-1080016794.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065131366_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e2b1129dda0f40a3ea0a8246001571b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي
08:19 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وجاء في بيان الخارجية المصرية: "تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي، إلى 89 شخصا.
وقال
حاكم ولاية هاواي جوش جرين، للصحفيين إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة... نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".
ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 شخصا، أصبحت الحرائق في هاواي، الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.
وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.
وتشهد هاواي
، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.