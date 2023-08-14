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إعلام: تحطم مروحية عسكرية نيجيرية في منطقة حدودية مع النيجر
إعلام: تحطم مروحية عسكرية نيجيرية في منطقة حدودية مع النيجر
تحطمت، اليوم الاثنين، مروحية عسكرية تابعة للجيش النيجري قرب قرية تشوكوبا، في النيجر. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T19:32+0000
2023-08-14T19:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إدوارد جابكويت، اليوم الاثنين، إن "المروحية تابعة للقوات الجوية النيجيرية وهي من طراز "إم آي 171".وأشار، حسبما نقلت عنه صحيفة "الغارديان النيجرية"، إلى أن "المروحية كانت في مهمة إخلاء جرحى، تحطمت في حوالي الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي".ولفت إلى أن عدد الأشخاص على متن الطائرة غير معروف حتى الآن، بينما بدأت عمليات الإنقاذ.وأكد إدوارد جابكويت أنه "سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, نيجيريا

إعلام: تحطم مروحية عسكرية نيجيرية في منطقة حدودية مع النيجر

19:32 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تحطمت، اليوم الاثنين، مروحية عسكرية تابعة للجيش النيجري قرب قرية تشوكوبا، في النيجر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إدوارد جابكويت، اليوم الاثنين، إن "المروحية تابعة للقوات الجوية النيجيرية وهي من طراز "إم آي 171".
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وأشار، حسبما نقلت عنه صحيفة "الغارديان النيجرية"، إلى أن "المروحية كانت في مهمة إخلاء جرحى، تحطمت في حوالي الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي".
ولفت إلى أن عدد الأشخاص على متن الطائرة غير معروف حتى الآن، بينما بدأت عمليات الإنقاذ.
وأكد إدوارد جابكويت أنه "سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
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