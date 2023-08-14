https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-تحطم-مروحية-عسكرية-نيجيرية-في-منطقة-حدودية-مع-النيجر-1080082878.html
إعلام: تحطم مروحية عسكرية نيجيرية في منطقة حدودية مع النيجر
إعلام: تحطم مروحية عسكرية نيجيرية في منطقة حدودية مع النيجر
تحطمت، اليوم الاثنين، مروحية عسكرية تابعة للجيش النيجري قرب قرية تشوكوبا، في النيجر. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T19:32+0000
2023-08-14T19:32+0000
2023-08-14T19:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
النيجر
أخبار النيجر
نيجيريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059304868_9:0:1808:1012_1920x0_80_0_0_133266cab3f45736d0519526caa13b52.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إدوارد جابكويت، اليوم الاثنين، إن "المروحية تابعة للقوات الجوية النيجيرية وهي من طراز "إم آي 171".وأشار، حسبما نقلت عنه صحيفة "الغارديان النيجرية"، إلى أن "المروحية كانت في مهمة إخلاء جرحى، تحطمت في حوالي الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي".ولفت إلى أن عدد الأشخاص على متن الطائرة غير معروف حتى الآن، بينما بدأت عمليات الإنقاذ.وأكد إدوارد جابكويت أنه "سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20230814/إيكواس-مصدومون-من-محاولة-المجلس-العسكري-في-النيجر-لمحاكمة-الرئيس-بازوم-بتهمة-الخيانة-1080077707.html
النيجر
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059304868_234:0:1583:1012_1920x0_80_0_0_5eb08a4e17fb28f82bafbe6b9643601d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, نيجيريا
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, نيجيريا
إعلام: تحطم مروحية عسكرية نيجيرية في منطقة حدودية مع النيجر
تابعنا عبر
تحطمت، اليوم الاثنين، مروحية عسكرية تابعة للجيش النيجري قرب قرية تشوكوبا، في النيجر.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إدوارد جابكويت، اليوم الاثنين، إن "المروحية تابعة للقوات الجوية النيجيرية وهي من طراز "إم آي 171".
وأشار، حسبما نقلت عنه صحيفة "الغارديان النيجرية"، إلى أن "المروحية
كانت في مهمة إخلاء جرحى، تحطمت في حوالي الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي".
ولفت إلى أن عدد الأشخاص على متن الطائرة غير معروف حتى الآن، بينما بدأت عمليات الإنقاذ
.
وأكد إدوارد جابكويت أنه "سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".