https://sputnikarabic.ae/20230814/السيسي-وملك-الأردن-يبحثان-القضية-الفلسطينية-ومستجدات-المنطقة-1080061757.html

السيسي وملك الأردن يبحثان القضية الفلسطينية ومستجدات المنطقة

السيسي وملك الأردن يبحثان القضية الفلسطينية ومستجدات المنطقة

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين المصرية، وذلك قبل قمة ثلاثية تجمعهما بالرئيس... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T12:49+0000

2023-08-14T12:49+0000

2023-08-14T12:49+0000

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وجرى بين الزعيمين لقاء بحثا خلاله مستجدات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين بلديهما، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.وجدد العاهل الأردني التأكيد على "الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ومواصلة الجهود لكسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين"، بحسب البيان.كما أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، خلال مباحثاتهما على "ضرورة المضي قدما في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في عمان أخيرا"، وشدد الرئيسان على أهمية توسيع فرص التعاون بينهما ومع العراق، خصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري، بحسب البيان.وتستضيف مدينة العلمين المصرية، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر المستجدات في المنطقة.ووفقا لبيان السفارة الفلسطينية في القاهرة، سيبحث الزعماء الثلاثة، عددا من القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.يشار إلى أنه، في شهر يوليو/ تموز الماضي، استضافت مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.كما اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة، وناقش الرئيسان آنذاك عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في القضية الفلسطينية.

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