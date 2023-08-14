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السيسي وملك الأردن يبحثان القضية الفلسطينية ومستجدات المنطقة
السيسي وملك الأردن يبحثان القضية الفلسطينية ومستجدات المنطقة
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين المصرية، وذلك قبل قمة ثلاثية تجمعهما بالرئيس... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:49+0000
2023-08-14T12:49+0000
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وجرى بين الزعيمين لقاء بحثا خلاله مستجدات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين بلديهما، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.وجدد العاهل الأردني التأكيد على "الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ومواصلة الجهود لكسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين"، بحسب البيان.كما أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، خلال مباحثاتهما على "ضرورة المضي قدما في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في عمان أخيرا"، وشدد الرئيسان على أهمية توسيع فرص التعاون بينهما ومع العراق، خصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري، بحسب البيان.وتستضيف مدينة العلمين المصرية، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر المستجدات في المنطقة.ووفقا لبيان السفارة الفلسطينية في القاهرة، سيبحث الزعماء الثلاثة، عددا من القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.يشار إلى أنه، في شهر يوليو/ تموز الماضي، استضافت مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.كما اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة، وناقش الرئيسان آنذاك عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في القضية الفلسطينية.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

السيسي وملك الأردن يبحثان القضية الفلسطينية ومستجدات المنطقة

12:49 GMT 14.08.2023
© AP Photo / Uncreditedالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
© AP Photo / Uncredited
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين المصرية، وذلك قبل قمة ثلاثية تجمعهما بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وجرى بين الزعيمين لقاء بحثا خلاله مستجدات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين بلديهما، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
وجدد العاهل الأردني التأكيد على "الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ومواصلة الجهود لكسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين"، بحسب البيان.
كما أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، خلال مباحثاتهما على "ضرورة المضي قدما في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في عمان أخيرا"، وشدد الرئيسان على أهمية توسيع فرص التعاون بينهما ومع العراق، خصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري، بحسب البيان.
وتستضيف مدينة العلمين المصرية، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر المستجدات في المنطقة.
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ووفقا لبيان السفارة الفلسطينية في القاهرة، سيبحث الزعماء الثلاثة، عددا من القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
يشار إلى أنه، في شهر يوليو/ تموز الماضي، استضافت مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.
كما اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة، وناقش الرئيسان آنذاك عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في القضية الفلسطينية.
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