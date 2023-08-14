https://sputnikarabic.ae/20230814/الصين-تجري-تدريبات-عسكرية-مشتركة-مع-تايلاند-لمكافحة-الإرهاب-1080055870.html
الصين تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع تايلاند لمكافحة الإرهاب
الصين تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع تايلاند لمكافحة الإرهاب
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن الجيشين الصيني والتايلاندي سيجريان سلسلة التدريبات المشتركة "سترايك - 2023"، وذلك خلال الفترة، من منتصف آب/ أغسطس... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:14+0000
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وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في بيان رسمي، إنه "وفقا للخطة السنوية واتفاقية الصين وتايلاند، ستجرى التدريبات العسكرية المشتركة "سترايك - 2023" لمكافحة الإرهاب في تايلاند، في الفترة من منتصف أغسطس الجاري وحتى أوائل سبتمبر المقبل".وذكر أن "سترايك - 2023"هي سلسلة من التدريبات المشتركة للقوات البرية، مخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب".وأضاف تشيان أن "التدريبات تهدف إلى دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الجيشين الصيني والتايلاندي، وكذلك تعزيز العلاقات بين الجيشين، كما أنها تسهم بشكل نشط في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الصين لتعزيز التعاون مع دول الجوار بهدف دعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.وفي سياق متصل، أعلن وو تشيان، اليوم الاثنين، أن "بحريتا الصين وروسيا قامتا بتسيير دوريات بحرية في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ، وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين".وشدد على أن "التعاون العسكري الروسي - الصيني يهدف إلى حماية العدالة الدولية بشكل مشترك، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230814/وزير-الدفاع-الصيني-يجري-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1080039150.html
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الصين, أخبار تايلاند, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع تايلاند لمكافحة الإرهاب
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن الجيشين الصيني والتايلاندي سيجريان سلسلة التدريبات المشتركة "سترايك - 2023"، وذلك خلال الفترة، من منتصف آب/ أغسطس الجاري إلى أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية
، وو تشيان، في بيان رسمي
، إنه "وفقا للخطة السنوية واتفاقية الصين وتايلاند، ستجرى التدريبات العسكرية المشتركة "سترايك - 2023" لمكافحة الإرهاب في تايلاند، في الفترة من منتصف أغسطس الجاري وحتى أوائل سبتمبر المقبل".
وذكر أن "سترايك - 2023"هي سلسلة من التدريبات المشتركة للقوات البرية، مخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب".
وأضاف تشيان أن "التدريبات تهدف إلى دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الجيشين الصيني والتايلاندي، وكذلك تعزيز العلاقات بين الجيشين، كما أنها تسهم بشكل نشط في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".
وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الصين لتعزيز التعاون مع دول الجوار بهدف دعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وفي سياق متصل، أعلن وو تشيان، اليوم الاثنين، أن "بحريتا الصين وروسيا قامتا بتسيير دوريات بحرية في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ، وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين".
وشدد على أن "التعاون العسكري الروسي - الصيني يهدف إلى حماية العدالة الدولية بشكل مشترك
، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة".