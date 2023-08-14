https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-محرك-متطور-لطائرة-ياك---130-إم-الروسية-فيديو-1080063124.html
الكشف عن محرك متطور لطائرة "ياك - 130 إم" الروسية... فيديو
الكشف عن محرك متطور لطائرة "ياك - 130 إم" الروسية... فيديو
قدمت شركة "روستيخ" المتحدة للمحركات نموذجا لمحرك "إس إم - 100"، الواعد لطائرة التدريب القتالية "ياك - 130 إم" المطورة في المنتدى الفني العسكري"آرميا 2023". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:20+0000
2023-08-14T13:20+0000
2023-08-14T13:20+0000
الصناعة
روسيا
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ويُعتبر "إس إم - 100" تطوير لـ "أي - 222-25" المحرك الأساسي، وسيتم تحسين أدائها بأبعاد ووزن مشابهين، على سبيل المثال، سيزداد الحد الأقصى لقوة المحرك بنسبة 20%، ويتضاعف حجم مورّد الطاقة.وحقق المصممون ذلك من خلال زيادة نسبة الضغط، وتركيب ضاغط حديث منخفض الضغط من ثلاث مراحل، وإدخال مكونات غرفة احتراق مطورة وتوربينات ذات موثوقية عالية.كما قال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستخ"، فلاديمير أرتياكوف، إن الشركة الحكومية تعتزم مضاعفة إنتاج طائرات "لانسيت كاميكازي" دون طيار، وسيتم استخدامها على نطاق واسع كجزء من العملية الخاصة في أوكرانيا.وفي أغسطس/ آب الجاري، دعا الرئيس فلاديمير بوتين، إلى زيادة إنتاج هذه الطائرات دون طيار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصناعة, روسيا
الكشف عن محرك متطور لطائرة "ياك - 130 إم" الروسية... فيديو
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قدمت شركة "روستيخ" المتحدة للمحركات نموذجا لمحرك "إس إم - 100"، الواعد لطائرة التدريب القتالية "ياك - 130 إم" المطورة في المنتدى الفني العسكري"آرميا 2023".
ويُعتبر "إس إم - 100" تطوير لـ "أي - 222-25" المحرك الأساسي، وسيتم تحسين أدائها بأبعاد ووزن مشابهين، على سبيل المثال، سيزداد الحد الأقصى لقوة المحرك بنسبة 20%،
ويتضاعف حجم مورّد الطاقة.
وحقق المصممون ذلك من خلال زيادة نسبة الضغط، وتركيب ضاغط حديث منخفض الضغط من ثلاث مراحل
، وإدخال مكونات غرفة احتراق مطورة وتوربينات ذات موثوقية عالية.
كما قال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستخ"، فلاديمير أرتياكوف، إن الشركة الحكومية تعتزم مضاعفة إنتاج طائرات "لانسيت كاميكازي" دون طيار، وسيتم استخدامها على نطاق واسع كجزء من العملية الخاصة في أوكرانيا.
وفي أغسطس/ آب الجاري، دعا الرئيس فلاديمير بوتين، إلى زيادة إنتاج هذه الطائرات دون طيار.