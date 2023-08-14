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بوتين: روسيا تشهد نموا في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230814/بوتين-السوق-الروسية-لمنتجات-الذكاء-الاصطناعي-تنمو-1080048406.html
بوتين: روسيا تشهد نموا في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي... فيديو
بوتين: روسيا تشهد نموا في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي... فيديو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في منتدى"آرميا - 2023"، إن "سوق المنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تنمو في روسيا". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:28+0000
2023-08-14T11:20+0000
روسيا
الصناعة
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وأضاف بوتين: "ويجب لفت الانتباه إلى المنتجات المدنية المبتكرة لمؤسسات الدفاع لدينا، وهي القوارب والمروحيات والبرمائيات والطائرات دون طيار، وألاحظ أيضًا أن برنامج الأعمال الخاص بالمنتدى هذا العام، والذي يتكون من 250 حدثًا، والتي سيتم تكريسها لتنويع المجمع الصناعي العسكري وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أن روسيا لديها الكثير لتقدمه في هذه المجالات الواعدة".وشدد بوتين على استمرار التقدم: "عامًا بعد عام، سيكون لدينا سوق متنامية للمنتجات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا – 2023".وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.وعبر بوتين عن تأكيده على أن عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب.
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روسيا, الصناعة
روسيا, الصناعة

بوتين: روسيا تشهد نموا في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي... فيديو

10:28 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 14.08.2023)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدى"آرميا - 2023"
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في منتدى"آرميا - 2023"، إن "سوق المنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تنمو في روسيا".
وأضاف بوتين: "ويجب لفت الانتباه إلى المنتجات المدنية المبتكرة لمؤسسات الدفاع لدينا، وهي القوارب والمروحيات والبرمائيات والطائرات دون طيار، وألاحظ أيضًا أن برنامج الأعمال الخاص بالمنتدى هذا العام، والذي يتكون من 250 حدثًا، والتي سيتم تكريسها لتنويع المجمع الصناعي العسكري وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أن روسيا لديها الكثير لتقدمه في هذه المجالات الواعدة".
وشدد بوتين على استمرار التقدم: "عامًا بعد عام، سيكون لدينا سوق متنامية للمنتجات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا – 2023".
وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.
وعبر بوتين عن تأكيده على أن عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب.
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