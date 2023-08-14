https://sputnikarabic.ae/20230814/تزويد-غواصات-ياسن-إم-النووية-الروسية-بصواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-1080037607.html
تزويد غواصات "ياسن-إم" النووية الروسية بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية
تزويد غواصات "ياسن-إم" النووية الروسية بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية
أعلن أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة السفن المتحدة الروسية، اليوم الاثنين، أن غواصات المشروع 885 النووية "ياسن-إم" ستتم تزويدها بصواريخ "تسيركون" فائقة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T02:21+0000
2023-08-14T02:21+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأكد رحمانوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن وزارة الدفاع الروسية قررت تجهيز الغواصات النووية متعددة الأغراض "ياسن-إم" بنظام صواريخ "تسيركون"، وأن العمل يجري في هذا الاتجاه. وأشار المسؤول الروسي إلى أن الفرقاطة الأدميرال "غورشكوف" هي أول سفينة روسية تزود بصواريخ "تسيركون" الفائقة الصوتية. وأكد رحمانوف أن تسليح الفرقاطات بهذه الصواريخ سيتم وفقًا لخطة وزارة الدفاع الروسية أثناء بناء الفرقاطات وتشغيلها، مع العلم بأن الغواصات النووية من نوع "ياسن" مسلحة حاليًا بصواريخ كاليبر وأونيكس، بالإضافة إلى طوربيدات فيزيك.وفي وقت سابق، كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، عن أن أمريكا قلقة من القدرات الهائلة لأسطول الغواصات النووية الروسية القادر على تدمير أمريكا، مشيرا إلى أن الضباط الأمريكيين أصبحوا لا يفكرون في "هزيمة" روسيا في أوكرانيا.وقال جونسون: "يرجى ملاحظة أنهم توقفوا عن الحديث عن "هزيمة" روسيا في أوكرانيا. ما يفكرون فيه حقًا الآن هو الغواصات النووية الروسية. هناك دولتان فقط في العالم تمتلكان مثل هذه الغواصات - روسيا وأمريكا".وأشار جونسون إلى أن موسكو تتفوق بالفعل على واشنطن في هذه الصناعة، حيث تمتلك أسطولًا من الغواصات المسيّرة، قادرة على حمل أسلحة نووية وضرب أمريكا.
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https://sputnikarabic.ae/20230628/الغواصة-الروسية-المسيرة-بوسيدون-1078559948.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, رصد عسكري, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, رصد عسكري, الأخبار
تزويد غواصات "ياسن-إم" النووية الروسية بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية
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أعلن أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة السفن المتحدة الروسية، اليوم الاثنين، أن غواصات المشروع 885 النووية "ياسن-إم" ستتم تزويدها بصواريخ "تسيركون" فائقة الصوتية.
موسكو- سبوتنيك. وأكد رحمانوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن وزارة الدفاع الروسية قررت تجهيز الغواصات النووية متعددة الأغراض "ياسن-إم" بنظام صواريخ "تسيركون"، وأن العمل يجري في هذا الاتجاه.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الفرقاطة الأدميرال "غورشكوف" هي أول سفينة روسية تزود بصواريخ "تسيركون" الفائقة الصوتية.
وأكد رحمانوف أن تسليح الفرقاطات بهذه الصواريخ سيتم وفقًا لخطة وزارة الدفاع الروسية أثناء بناء الفرقاطات وتشغيلها، مع العلم بأن الغواصات النووية من نوع "ياسن" مسلحة حاليًا بصواريخ كاليبر وأونيكس، بالإضافة إلى طوربيدات فيزيك.
وفي وقت سابق، كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، عن أن أمريكا قلقة من القدرات الهائلة لأسطول الغواصات النووية الروسية القادر على تدمير أمريكا
، مشيرا إلى أن الضباط الأمريكيين أصبحوا لا يفكرون في "هزيمة" روسيا في أوكرانيا.
وقال جونسون: "يرجى ملاحظة أنهم توقفوا عن الحديث عن "هزيمة" روسيا في أوكرانيا. ما يفكرون فيه حقًا الآن هو الغواصات النووية الروسية. هناك دولتان فقط في العالم تمتلكان مثل هذه الغواصات - روسيا وأمريكا".
وأشار جونسون إلى أن موسكو تتفوق بالفعل على واشنطن في هذه الصناعة، حيث تمتلك أسطولًا من الغواصات المسيّرة، قادرة على حمل أسلحة نووية وضرب أمريكا.