https://sputnikarabic.ae/20230814/محطة-لونا--25-الروسية-ترسل-الصور-الأولى-صور-1080077214.html
محطة "لونا- 25" الروسية ترسل الصور الأولى... صور
محطة "لونا- 25" الروسية ترسل الصور الأولى... صور
نشر معهد أبحاث الفضاء، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الصور الأولى التي التقطتها محطة "لونا- 25" الآلية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T16:44+0000
2023-08-14T16:44+0000
2023-08-14T16:44+0000
روسيا
الفضاء
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079973400_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6397af4434c5c9772570c1a6c45ec12.jpg
وجاء في البيان: "أكمل معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية تحليلا سريعا لبيانات القياس عن بُعد، وقياس الأجهزة العلمية على متن محطة "لونا -25" الآلية، والتي أجريت في 13 أغسطس 2023، في جلستين من الإدراجات الأولى على مسافة تبعد نحو 310 ألف كيلومتر من الأرض. تلقت كاميرات STS-L على متنها الصور الأولى من الفضاء".شغّل طاقم محطة "لونا- 25"، أمس الأحد، المعدات العلمية للمركبة التي كانت تطير إلى القمر ونفذت القياسات الأولى.وبدأ العلماء بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين.وتجدر الإشارة إلى أن معلومات خدمة القياس عن بعد من جميع الأجهزة أظهرت أنها تعمل بشكل طبيعي، وتم استلام بيانات القياس الأولى للرحلة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها.وأوضحت "روسكوسموس" أن محطة "لونا- 25" الآلية، أجرت تصحيحين مخططين للمسار أثناء رحلتها إلى القمر.
https://sputnikarabic.ae/20230811/لحظات-تاريخية-لروسيا-إطلاق-لونا---25-إلى-القمر-1079972290.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079973400_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_006326f60c9f47ac095f96fd16709c28.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الفضاء, أخبار روسيا اليوم
روسيا, الفضاء, أخبار روسيا اليوم
محطة "لونا- 25" الروسية ترسل الصور الأولى... صور
تابعنا عبر
نشر معهد أبحاث الفضاء، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الصور الأولى التي التقطتها محطة "لونا- 25" الآلية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/ آب.
وجاء في البيان: "أكمل معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية تحليلا سريعا لبيانات القياس عن بُعد، وقياس الأجهزة العلمية على متن محطة "لونا -25" الآلية، والتي أجريت في 13 أغسطس 2023، في جلستين من الإدراجات الأولى على مسافة تبعد نحو 310 ألف كيلومتر من الأرض. تلقت كاميرات STS-L على متنها الصور الأولى من الفضاء".
شغّل طاقم محطة "لونا- 25"، أمس الأحد، المعدات العلمية للمركبة التي كانت تطير إلى القمر ونفذت القياسات الأولى.
وبدأ العلماء بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين.
وتجدر الإشارة إلى أن معلومات خدمة القياس عن بعد من جميع الأجهزة أظهرت أنها تعمل بشكل طبيعي، وتم استلام بيانات القياس الأولى للرحلة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها.
وأوضحت "روسكوسموس" أن محطة "لونا- 25" الآلية، أجرت تصحيحين مخططين للمسار أثناء رحلتها إلى القمر.