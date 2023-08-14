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محطة "لونا- 25" الروسية ترسل الصور الأولى... صور
محطة "لونا- 25" الروسية ترسل الصور الأولى... صور
نشر معهد أبحاث الفضاء، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الصور الأولى التي التقطتها محطة "لونا- 25" الآلية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T16:44+0000
2023-08-14T16:44+0000
روسيا
الفضاء
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في البيان: "أكمل معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية تحليلا سريعا لبيانات القياس عن بُعد، وقياس الأجهزة العلمية على متن محطة "لونا -25" الآلية، والتي أجريت في 13 أغسطس 2023، في جلستين من الإدراجات الأولى على مسافة تبعد نحو 310 ألف كيلومتر من الأرض. تلقت كاميرات STS-L على متنها الصور الأولى من الفضاء".شغّل طاقم محطة "لونا- 25"، أمس الأحد، المعدات العلمية للمركبة التي كانت تطير إلى القمر ونفذت القياسات الأولى.وبدأ العلماء بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين.وتجدر الإشارة إلى أن معلومات خدمة القياس عن بعد من جميع الأجهزة أظهرت أنها تعمل بشكل طبيعي، وتم استلام بيانات القياس الأولى للرحلة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها.وأوضحت "روسكوسموس" أن محطة "لونا- 25" الآلية، أجرت تصحيحين مخططين للمسار أثناء رحلتها إلى القمر.
https://sputnikarabic.ae/20230811/لحظات-تاريخية-لروسيا-إطلاق-لونا---25-إلى-القمر-1079972290.html
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روسيا, الفضاء, أخبار روسيا اليوم
روسيا, الفضاء, أخبار روسيا اليوم

محطة "لونا- 25" الروسية ترسل الصور الأولى... صور

16:44 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" من قاعدة فوستوشني الفضائية
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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نشر معهد أبحاث الفضاء، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الصور الأولى التي التقطتها محطة "لونا- 25" الآلية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/ آب.
وجاء في البيان: "أكمل معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية تحليلا سريعا لبيانات القياس عن بُعد، وقياس الأجهزة العلمية على متن محطة "لونا -25" الآلية، والتي أجريت في 13 أغسطس 2023، في جلستين من الإدراجات الأولى على مسافة تبعد نحو 310 ألف كيلومتر من الأرض. تلقت كاميرات STS-L على متنها الصور الأولى من الفضاء".
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
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لحظات تاريخية لروسيا... إطلاق "لونا - 25" إلى القمر
11 أغسطس, 07:52 GMT
شغّل طاقم محطة "لونا- 25"، أمس الأحد، المعدات العلمية للمركبة التي كانت تطير إلى القمر ونفذت القياسات الأولى.
وبدأ العلماء بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين.
وتجدر الإشارة إلى أن معلومات خدمة القياس عن بعد من جميع الأجهزة أظهرت أنها تعمل بشكل طبيعي، وتم استلام بيانات القياس الأولى للرحلة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها.
وأوضحت "روسكوسموس" أن محطة "لونا- 25" الآلية، أجرت تصحيحين مخططين للمسار أثناء رحلتها إلى القمر.
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