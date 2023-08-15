https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-محمد-صلاح-يوافق-على-الانضمام-لاتحاد-جدة-ويمنح-الضوء-الأخضر-للتفاوض-مع-ليفربول-1080087929.html
إعلام: محمد صلاح يوافق على الانضمام لاتحاد جدة ويمنح الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول
إعلام: محمد صلاح يوافق على الانضمام لاتحاد جدة ويمنح الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول
أعلنت وسائل إعلام رياضية، موافقة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:04+0000
2023-08-15T07:04+0000
2023-08-15T07:04+0000
مجتمع
أخبار السعودية اليوم
السعودية
مصر
أخبار مصر الآن
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080087748_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_4c3fca280f2d0fe28857b0e39f80dfdb.jpg
وقالت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، تويتر سابقا، إن "محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، ومنح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي".وكان محمد صلاح آثار الجدل بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد الماضي، التي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.وكان وكيل أعمال محمد صلاح، حسم الجدل مؤخرا، بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه.وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على تويتر، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.يأتي ذلك بعدما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى رغبة اتحاد جدة في ضم صلاح، لكن لم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل. يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230627/محمد-صلاح-يكشف-موقفه-من-الانتقال-إلى-الدوري-السعودي-1078534132.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080087748_53:0:2558:1879_1920x0_80_0_0_3eeaf46a0ee4fd6a25e839f1a9bcf48e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, مصر, أخبار مصر الآن, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, رياضة
أخبار السعودية اليوم, السعودية, مصر, أخبار مصر الآن, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, رياضة
إعلام: محمد صلاح يوافق على الانضمام لاتحاد جدة ويمنح الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام رياضية، موافقة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، تويتر سابقا، إن "محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، ومنح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي".
وكان محمد صلاح آثار الجدل بمشهد اعتراضه على استبداله
في مباراة الأحد الماضي، التي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.
وكان وكيل أعمال محمد صلاح
، حسم الجدل مؤخرا، بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه.
وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على تويتر، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.
يأتي ذلك بعدما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى رغبة اتحاد جدة في ضم صلاح، لكن لم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.
وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند
في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.