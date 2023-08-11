عربي
الجيش السوري يحبط هجوما لمسلحي النصرة الأجانب في ريف اللاذقية
https://sputnikarabic.ae/20230811/الرئيس-البرازيلي-نرفض-محاضرات-الدول-الصناعية-عن-حماية-البيئة-1079991852.html
الرئيس البرازيلي: نرفض "محاضرات" الدول الصناعية عن حماية البيئة
الرئيس البرازيلي: نرفض "محاضرات" الدول الصناعية عن حماية البيئة
انتقد الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ما أسماه "الاستعمار الجديد الأخضر"، مشيرا إلى أنهم ‏يزعمون حماية البيئة.‏ 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T16:55+0000
2023-08-11T16:55+0000
أخبار البرازيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079991693_0:109:1049:699_1920x0_80_0_0_ed0646e32efad6b6cd5923af143e6a3e.jpg
وشدد في ختام "قمة الأمازون"، التي عقدت في شمال البرازيل، يوم الأربعاء الماضي، على رفضه الاستماع إلى "محاضرات" من الدول الصناعيةعن حماية البيئة.وأضاف: "لا يمكننا قبول الاستعمار الأخضر الجديد الذي يفرض حواجز تجارية وإجراءات تمييزية بدعوى حماية البيئة، ويتجاهل أطرنا التنظيمية وسياساتنا المحلية"، وفقا لموقع "بودال".وفي وقت سابق، انتقدت البرازيل، المضيفة لـ"قمة الأمازون" البيان الإضافي، الذي طالبت به بروكسل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، المزمعة بين الاتحاد الأوروبي والتحالف الاقتصادي لأمريكا الجنوبية ميركوسور.وأكد رئيس البرازيل في ختام القمة أن "مثل هذا البيان بشأن المناخ والبيئة وحقوق الإنسان، سيعني التدخل في الشؤون الداخلية لدول ميركوسور، وإبطاء نمو البرازيل والأرجنتين وباراغواي والأوروغواي".ودعا لولا دا سيلفا الدول الصناعية إلى الإسهام في حماية المناخ والبيئة، لافتا إلى أن "أغنى 10% من سكان العالم يمتلكون أكثر من 75% من الثروة، ويطلقون ما يقرب من نصف كل ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي، ويجب أن تكافأ الفوائد البيئية والنظم الإيكولوجية للغابات الاستوائية بشكل عادل ومنصف".وحضر "قمة الأمازون"، التي استمرت يومين في مدينة بيليم الساحلية، ممثلون من كولومبيا، وبوليفيا، وبيرو، وغيانا، وفنزويلا، من بين دول أخرى، لمعالجة القضايا ذات الأهمية الكبيرة لمنطقة الأمازون.
https://sputnikarabic.ae/20230524/العراق-يعلن-عن-اتفاق-مع-السعودية-للتعاون-الزراعي-ومواجهة-التغير-البيئي-1077406203.html
https://sputnikarabic.ae/20230723/مسؤولة-بريطانية-تحذر-من-انتشار-أمراض-جديدة-بسبب-التغير-المناخي-1079323608.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079991693_117:0:1049:699_1920x0_80_0_0_a1444ebf36e9598d0bf32205a3a79387.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس البرازيلي: نرفض "محاضرات" الدول الصناعية عن حماية البيئة

16:55 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / EVARISTO SAالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في "قمة الأمازون"، البرازيل، 9 أغسطس/ آب 2023
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في قمة الأمازون، البرازيل، 9 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / EVARISTO SA
تابعنا عبرTelegramNabd
انتقد الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ما أسماه "الاستعمار الجديد الأخضر"، مشيرا إلى أنهم ‏يزعمون حماية البيئة.‏
وشدد في ختام "قمة الأمازون"، التي عقدت في شمال البرازيل، يوم الأربعاء الماضي، على رفضه الاستماع إلى "محاضرات" من الدول الصناعيةعن حماية البيئة.
وأضاف: "لا يمكننا قبول الاستعمار الأخضر الجديد الذي يفرض حواجز تجارية وإجراءات تمييزية بدعوى حماية البيئة، ويتجاهل أطرنا التنظيمية وسياساتنا المحلية"، وفقا لموقع "بودال".
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
العراق يعلن عن اتفاق مع السعودية للتعاون الزراعي ومواجهة التغير البيئي
24 مايو, 20:33 GMT
وفي وقت سابق، انتقدت البرازيل، المضيفة لـ"قمة الأمازون" البيان الإضافي، الذي طالبت به بروكسل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، المزمعة بين الاتحاد الأوروبي والتحالف الاقتصادي لأمريكا الجنوبية ميركوسور.
وأكد رئيس البرازيل في ختام القمة أن "مثل هذا البيان بشأن المناخ والبيئة وحقوق الإنسان، سيعني التدخل في الشؤون الداخلية لدول ميركوسور، وإبطاء نمو البرازيل والأرجنتين وباراغواي والأوروغواي".
أعضاء من منظمة أطباء بلا حدود على الحدود بين المجر وصربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
مجتمع
مسؤولة بريطانية تحذر من انتشار أمراض جديدة بسبب التغير المناخي
23 يوليو, 14:45 GMT
ودعا لولا دا سيلفا الدول الصناعية إلى الإسهام في حماية المناخ والبيئة، لافتا إلى أن "أغنى 10% من سكان العالم يمتلكون أكثر من 75% من الثروة، ويطلقون ما يقرب من نصف كل ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي، ويجب أن تكافأ الفوائد البيئية والنظم الإيكولوجية للغابات الاستوائية بشكل عادل ومنصف".
وحضر "قمة الأمازون"، التي استمرت يومين في مدينة بيليم الساحلية، ممثلون من كولومبيا، وبوليفيا، وبيرو، وغيانا، وفنزويلا، من بين دول أخرى، لمعالجة القضايا ذات الأهمية الكبيرة لمنطقة الأمازون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала