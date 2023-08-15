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بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-الغرب-يخطط-لدمج-الناتو-مع-أوكوس--1080090910.html
بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تخطط لدمج قوات "الناتو" مع تكتل "أوكوس"، مبينا أن حلف شمال الأطلسي يسعى بشكل متواصل إلى... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T08:30+0000
2023-08-15T08:34+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، إن دول الناتو تواصل بناء وتحديث قدراتها الهجومية، وأن واشنطن تسعى جاهدة إلى إعادة صياغة نظام التفاعل بين الدول الذي تطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأعلنت كل من أستراليا وأمريكا وبريطانيا في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية أمنية تحمل اسم " AUKUS"، تركز على بناء أسطول غواصات نووية أسترالية بنهاية ثلاثينيات القرن الحالي.أعلنت أستراليا، كجزء من هذه الشراكة الأمنية، عزمها على الحصول على أسلحة صاروخية خاصة بها والمشاركة في تطوير مشترك للصواريخ الأسرع من الصوت مع الشركاء.
https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-ضخ-المليارات-لنظام-النازيين-الجدد-بكييف-هدفه-تأجيج-الصراع--1080089574.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"

08:30 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 15.08.2023)
© Photo / Pixabay / Skeezeغواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo / Pixabay / Skeeze
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يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تخطط لدمج قوات "الناتو" مع تكتل "أوكوس"، مبينا أن حلف شمال الأطلسي يسعى بشكل متواصل إلى تحديث قدرته الهجومية.
وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، إن دول الناتو تواصل بناء وتحديث قدراتها الهجومية، وأن واشنطن تسعى جاهدة إلى إعادة صياغة نظام التفاعل بين الدول الذي تطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف بوتين: "لا نستبعد أن تؤدي الأمور إلى اندماج كامل لقوات الناتو مع هياكل تكتل أوكوس (AUKUS)".

وأعلنت كل من أستراليا وأمريكا وبريطانيا في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية أمنية تحمل اسم " AUKUS"، تركز على بناء أسطول غواصات نووية أسترالية بنهاية ثلاثينيات القرن الحالي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا
07:56 GMT
أعلنت أستراليا، كجزء من هذه الشراكة الأمنية، عزمها على الحصول على أسلحة صاروخية خاصة بها والمشاركة في تطوير مشترك للصواريخ الأسرع من الصوت مع الشركاء.
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