https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الإيراني-الجزر-الثلاث-إيرانية-100-1080147294.html

الجيش الإيراني: الجزر الثلاث إيرانية 100%

الجيش الإيراني: الجزر الثلاث إيرانية 100%

قال العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تجامل أحدا بشأن الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T17:18+0000

2023-08-16T17:18+0000

2023-08-16T17:18+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

الأخبار

أخبار فرنسا

بريطانيا

أخبار الخليج

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067266730_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_8f37731a057530372fb25e830bec212a.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد أبو الفضل شكارجي، أن المناورات الأخيرة لقوات الحرس الثوري في مياه الخليج قد أظهرت تحذير بلاده على شكل مناورات، مضيفا أن "هذه الجزر هي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مئة بالمئة".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "الأعداء يحاولون دائما خلق الفوضى في هذه المنطقة لإظهار أن وجودهم مشروع، وأساس الرسالة لأعدائنا الرئيسيين، وهم أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا والبريطانيون الذين يريدون إظهار وجودهم أنه شرعي بذرائع مختلفة".وشدد العميد أبو الفضل شكارجي على أن وجود هؤلاء في الخليج وبحر عمان والمياه الإقليمية لغرب آسيا، هو وجود غير شرعي، مطالبا إياهم بمغادرة المنطقة.وأشار إلى أنه ليس من الضروري ربط أمن دول منطقة الشرق الأوسط بالدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا، داعيا دول المنطقة إلى الابتعاد عن التبعية وعدم التأثر بالحرب النفسية للأعداء، لافتا إلى أن بلاده وصلت إلى مستوى من القوة يمكنها من خلاله إرساء أمن المنطقة حتى في المناطق البعيدة عن إيران نفسها.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، أطلقت إيران تلك المناورات بحضور القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين، وهي المناورات التي أطلق عليها اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا"، بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).وتهدف المناورات إلى "تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الإلكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري".وبدوره، جدد مجلس التعاون الخليجي رفض "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

https://sputnikarabic.ae/20230813/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-فيديو-مناورات-الدفاع-عن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1080030780.html

إيران

أخبار إيران

أخبار فرنسا

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار الخليج