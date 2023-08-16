https://sputnikarabic.ae/20230816/حاكم-زابوروجيه-يصف-المعدات-العسكرية-الغربية-المقدمة-إلى-أوكرانيا-بـالخردة-1080149137.html
حاكم زابوروجيه يصف المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا بـ"الخردة"
حاكم زابوروجيه يصف المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا بـ"الخردة"
وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، المعدات العسكرية الغربية المقدمة للقوات الأوكرانية بالخردة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T19:08+0000
2023-08-16T19:08+0000
2023-08-16T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_66905582a22fb75542a555822025bca3.jpg
وقال باليتسكي للقناة "الأولى" الروسية: "بالنسبة لعملها النشط، فقد كان أداؤها متدن للغاية. قصصهم التي تمدح جمال وقوة مسيراتهم والمدافع الألمانية- هذه ليست إلا خردة بكل معنى الكلمة، على الأقل ليست أفضل من الدبابات السوفيتية، حتى أنها مطلية بشكل سيئ".وأضاف: "المعدات الثقيلة الغربية مصممة بشكل أساسي للدفاع والقتال في الصحراء وليس للهجوم، كما أنها تتعطل، عند انفجار الألغام".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/قائد-أوكراني-يعترف-بتدهور-الوضع-على-اتجاه-كوبيانسك-1080143621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_db281f9ca2908c80876395204dc6713b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
حاكم زابوروجيه يصف المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا بـ"الخردة"
تابعنا عبر
وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، المعدات العسكرية الغربية المقدمة للقوات الأوكرانية بالخردة.
وقال باليتسكي للقناة "الأولى" الروسية: "بالنسبة لعملها النشط، فقد كان أداؤها متدن للغاية. قصصهم التي تمدح جمال وقوة مسيراتهم والمدافع الألمانية- هذه ليست إلا خردة بكل معنى الكلمة، على الأقل ليست أفضل من الدبابات السوفيتية، حتى أنها مطلية بشكل سيئ".
وأضاف: "المعدات الثقيلة الغربية مصممة بشكل أساسي للدفاع والقتال في الصحراء وليس للهجوم، كما أنها تتعطل، عند انفجار الألغام".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.