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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/حاكم-زابوروجيه-يصف-المعدات-العسكرية-الغربية-المقدمة-إلى-أوكرانيا-بـالخردة-1080149137.html
حاكم زابوروجيه يصف المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا بـ"الخردة"
حاكم زابوروجيه يصف المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا بـ"الخردة"
وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، المعدات العسكرية الغربية المقدمة للقوات الأوكرانية بالخردة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T19:08+0000
2023-08-16T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال باليتسكي للقناة "الأولى" الروسية: "بالنسبة لعملها النشط، فقد كان أداؤها متدن للغاية. قصصهم التي تمدح جمال وقوة مسيراتهم والمدافع الألمانية- هذه ليست إلا خردة بكل معنى الكلمة، على الأقل ليست أفضل من الدبابات السوفيتية، حتى أنها مطلية بشكل سيئ".وأضاف: "المعدات الثقيلة الغربية مصممة بشكل أساسي للدفاع والقتال في الصحراء وليس للهجوم، كما أنها تتعطل، عند انفجار الألغام".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/قائد-أوكراني-يعترف-بتدهور-الوضع-على-اتجاه-كوبيانسك-1080143621.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

حاكم زابوروجيه يصف المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا بـ"الخردة"

19:08 GMT 16.08.2023
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، المعدات العسكرية الغربية المقدمة للقوات الأوكرانية بالخردة.
وقال باليتسكي للقناة "الأولى" الروسية: "بالنسبة لعملها النشط، فقد كان أداؤها متدن للغاية. قصصهم التي تمدح جمال وقوة مسيراتهم والمدافع الألمانية- هذه ليست إلا خردة بكل معنى الكلمة، على الأقل ليست أفضل من الدبابات السوفيتية، حتى أنها مطلية بشكل سيئ".
وأضاف: "المعدات الثقيلة الغربية مصممة بشكل أساسي للدفاع والقتال في الصحراء وليس للهجوم، كما أنها تتعطل، عند انفجار الألغام".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك
16:12 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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