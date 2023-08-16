https://sputnikarabic.ae/20230816/واشنطن-تقيم-قدرتها-على-مواجهة-التحديات-بعد-انتهاء-موعد-نيو-ستارت-في-2026--1080149352.html

واشنطن تقيم قدرتها على مواجهة التحديات بعد انتهاء موعد "نيو ستارت" في 2026

واشنطن تقيم قدرتها على مواجهة التحديات بعد انتهاء موعد "نيو ستارت" في 2026

أوضح قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، توم كوتون، اليوم الأربعاء، أن بلاده تبحث مدى إمكانية مواجهة التحديات التي قد تفرض نفسها بعد انتهاء أجل معاهدة الحد من... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T19:31+0000

2023-08-16T19:31+0000

2023-08-16T19:35+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي في كلمة له خلال مشاركته بندوة "الردع 2023"، إن "القيادة تنظر الآن في ذلك... لترى ما إذا كان لدينا قوات بالحجم والوضع المناسبين لمجابهة التحديات التي قد تواجهنا".يشار إلى أن روسيا قد علقت مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت"، في شهر شباط/ فبراير الماضي.وكانت الولايات المتحدة قد كشفت، في الحادي عشر من شهر يوليو/ تموز الماضي، عن استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت"، حيث صرحت بوني جينكينز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، قائلة: "نحن مستعدون لإجراء مناقشات مع روسيا حول معاهدة نيو ستارت".واستطردت المسؤولة الأمريكية بقولها: "نتفهم أن هناك عقبات واضحة أمام القيام بذلك، بما في ذلك ما إذا كانت روسيا ستتصرف بحسن نية".وكان دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، قد صرح في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، بأن "روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية".يذكر أن معاهدة "نيو ستارت الجديدة" (ستارت-3) هي آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين الجانبين الأمريكي والروسي، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة" من جانب واحد.فيما تبادل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، في 26 يناير/كانون الثاني من العام 2021، المذكرات التي تسجل مبادئ الاتفاقيات بشأن تمديد "ستارت - 3"، لمدة خمس سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230711/أمريكا-تعلن-استعدادها-لإطلاق-محادثات-بشأن-نيو-ستارت-مع-روسيا-1078956379.html

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