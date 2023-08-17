https://sputnikarabic.ae/20230817/ألمانيا-تحث-الاتحاد-الأوروبي-على-فرض-عقوبات-على-قادة-الانقلاب-في-النيجر-1080175465.html
ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر
ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر
دعت وزارة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، حيث أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T14:33+0000
2023-08-17T14:33+0000
2023-08-17T14:33+0000
الأخبار
النيجر
أخبار النيجر
أخبار ألمانيا
إيكواس
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg
وقالت الوزارة في تغريدات عبر "إكس" (تويتر سابقا): "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة الانقلاب".وأشارت إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أجرت مناقشات حول النيجر في الأيام الأخيرة مع العديد من المسؤولين، بمن فيهم نظيريها الفرنسية كاثرين كولونا والأمريكي أنتوني بلينكين.وأكدت الخارجية الألمانية أن برلين تدعم الجهود الإقليمية لحل الأزمة في النيجر، بهدف استعادة النظام الدستوري.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، إن الأخيرة جاهزة للتدخل عسكريًا في النيجر، حال فشل الجهود الدبلوماسية.جاء ذلك خلال اجتماع يعقده قادة جيوش "إيكواس"، في العاصمة الغانيّة أكرا، ويستمر يومين، لبحث "التطورات في النيجر والتدخل العسكري المحتمل".وقال موسى: "قوات الإيكواس مستعدة لنشر قواتها في النيجر، إذا فشلت جميع الحلول الدبلوماسية... ستتم استعادة النظام الدستوري في البلاد بأي ثمن".وتابع: "المجلس العسكري في النيجر يتظاهر باستعداده للحوار ويبحث عن أسباب لتبرير الانقلاب".وأشار إلى أنه لا تزال هناك فرصة لحل الوضع في النيجر عبر الدبلوماسية، موضحًا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مشددًا على ضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر عبر كل الوسائل المتاحة.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لقادة جيوش "إيكواس"، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مفوض-الأمن-في-إيكواس-جاهزون-للتدخل-العسكري-في-النيجر-إذا-فشلت-الحلول-الدبلوماسية-1080169429.html
https://sputnikarabic.ae/20230817/إعلام-داعش-ينقل-قواته-من-النيجر-إلى-الحدود-مع-نيجيريا-خشية-التدخل-العسكري-المحتمل-1080152582.html
النيجر
أخبار ألمانيا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_11c65b0779beb6f66a2baa4782905631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, النيجر, أخبار النيجر, أخبار ألمانيا, إيكواس, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, النيجر, أخبار النيجر, أخبار ألمانيا, إيكواس, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر
تابعنا عبر
دعت وزارة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، حيث أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم الشهر الماضي.
وقالت الوزارة في تغريدات عبر "إكس" (تويتر سابقا): "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة الانقلاب".
وأشارت إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
أجرت مناقشات حول النيجر في الأيام الأخيرة مع العديد من المسؤولين، بمن فيهم نظيريها الفرنسية كاثرين كولونا والأمريكي أنتوني بلينكين.
وأكدت الخارجية الألمانية أن برلين تدعم الجهود الإقليمية لحل الأزمة في النيجر، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال عبد الفتاح موسى
، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، إن الأخيرة جاهزة للتدخل عسكريًا في النيجر، حال فشل الجهود الدبلوماسية.
جاء ذلك خلال اجتماع يعقده قادة جيوش "إيكواس"، في العاصمة الغانيّة أكرا، ويستمر يومين، لبحث "التطورات في النيجر والتدخل العسكري المحتمل".
وقال موسى: "قوات الإيكواس مستعدة لنشر قواتها في النيجر، إذا فشلت جميع الحلول الدبلوماسية... ستتم استعادة النظام الدستوري في البلاد بأي ثمن".
وتابع: "المجلس العسكري في النيجر يتظاهر باستعداده للحوار ويبحث عن أسباب لتبرير الانقلاب".
وأشار إلى أنه لا تزال هناك فرصة لحل الوضع في النيجر عبر الدبلوماسية، موضحًا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مشددًا على ضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر عبر كل الوسائل المتاحة.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لقادة جيوش "إيكواس"، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.