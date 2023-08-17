https://sputnikarabic.ae/20230817/الجيش-الإسرائيلي-يجمد-خدمة-نائب-قائد-سلاح-البحرية-لتوقفه-عن-الخدمة-العسكرية-1080176470.html

الجيش الإسرائيلي يجمد خدمة نائب قائد سلاح البحرية لتوقفه عن الخدمة العسكرية

الجيش الإسرائيلي يجمد خدمة نائب قائد سلاح البحرية لتوقفه عن الخدمة العسكرية

أجرى قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، دافيد سلَمى، محادثات مع عدد من كبار الضباط في هيئة الأركان العملياتية لسلاح البحرية، منهم من أعلنوا وقف تطوعهم في الخدمة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T14:43+0000

2023-08-17T14:43+0000

2023-08-17T14:43+0000

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وصادق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هليفي، اليوم الخميس، على قرار قائد سلاح البحرية بتجميد الخدمة العسكرية للقائم بأعمال قائد سلاح البحرية.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الخميس، أن الجنرال هليفي قد جمد خدمة العميد احتياط عوفر دورون، بعد إعلانه وقف تطوعه للخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي احتجاجا على تقدم خطة التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي المنشور على صفحته الرسمية على "إكس"، أنه سيصدر في الأيام القريبة المقبلة قرارا جديدا، أيضا، بشأن ضابط آخر في الاحتياط بسلاح البحرية، برتبة عميد، هو أيال سيغف، الذي يتولى منصب قائم بأعمال قائد السلاح أيضا، على غرار العميد الذي تم تجميد خدمته العسكرية، وهو للسبب نفسه، نتيجة التوقف عن الخدمة العسكرية احتجاجا على الخطة القضائية لحكومة نتنياهو.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد دعا، في 18 يوليو/ تموز الماضي، جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء"، إلى العدول عن قرارهم العسكري، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل"، بحسب قوله.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، في 24 من الشهر ذاته، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 33 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20230817/مسؤول-إسرائيلي-بارز-جيشنا-جاهز-لأي-تحد-في-الشهرين-المقبلين-1080160814.html

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