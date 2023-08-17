https://sputnikarabic.ae/20230817/المنطقة-اللوجستية-بين-مصر-ليبيا-ما-حجم-استفادة-البلدين-1080184117.html

المنطقة اللوجستية بين مصر ليبيا.. ما حجم استفادة البلدين؟

المنطقة اللوجستية بين مصر ليبيا.. ما حجم استفادة البلدين؟

ضمن استراتيجية موسعة، تسعى مصر لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود مع ليبيا، لتحقيق العديد من الأهداف هناك. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T19:08+0000

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المنطقة اللوجستية الجديدة كشف عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، حيث قال إن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم.وفق حديث السيسي عملت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا.وكشف السيسي عن مخطط لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة تصل إلى 300 فدان (أكثر من مليون متر مربع) قرب المنفذ، تهدف للاستفادة المتبادلة وتحقيق تنمية لمحافظة مرسى مطروح.ورغم تعزيز المنطقة فرص التنمية في المنطقة الغربية لمصر، لكن تكاملها مع الجانب الليبي، يواجه بعض التحديات، تتمثل في الانقسام المستمر منذ سنوات في الجارة ليبيا.وتمكن المنطقة اللوجستية على الحدود مع ليبيا، رؤوس الأموال من الاستثمار في العديد من المشروعات، وكذلك الانفتاح على أفريقيا وجنوب أوروبا بشكل أكبر.60 منطقة لوجستيةستضم المناطق اللوجستية الحدودية في مصر، مناطق لوجيستية تقع فى أراضي مصرية على الحدود مع الدول الأخرى وتكون بمساحة 20 فدانا ومنها (أرقين بمحافظة أسوان – سفاجا بمحافظة البحر الأحمر – هضبة السلوم بمحافظة مطروح).وفق بيانات رسمية مصرية، فإن الدولة تستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جار العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.وفق الخبراء فإن المنطقة ذات فوائد متعددة تنعكس على الداخل المصري أولا في محافظة مرسى مطروح، كما تحقق استفادة للجانب الليبي، وأخرى مشتركة للدولة المصرية والليبية، بشأن التصدير نحو أفريقيا، وكذلك عبر المشروعات المشتركة.بشأن المنطقة اللوجستية على الحدود مع ليبيا، يقول الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي المصري، إن قطاع اللوجستيات المصرية من القطاعات المهمة والواعدة، التي كانت غير مستغلة نظرا لحاجتها لرأس مال ضخم وقرار سياسي لم يتوفرا في السابق.اهتمام مصري بقطاع اللوجستياتوأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مصر تركز بدرجة كبيرة في الوقت الراهن على قطاع اللوجستيات البحرية والبرية، وهو ما تترجمه عمليات التطوير في موانئ الإسكندرية والدخيلة ومناطق شرق وغرب بورسعيد وجنوب قناة السويس.يرى أنيس أن مصر لديها قدرة كبيرة على الانتشار الإقليمي، اتصالا بأفريقيا وجنوب أوروبا، حيث يمكن للمنطقة الاستراتيجية بين مصر وليبيا، الربط بين مصر وليبيا، واستخدام الميزات النسبية المتكاملة بين الدولتين.ولفت إلى أن المنطقة اللوجستية يمكن استخدامها استيرادا وتصديرا بين الدولتين، وجنوب أوروبا وأفريقيا، بما يحقق منافع مشتركة للبلدين.فرص الشراكةوأشار إلى أن المنطقة يمكن تأسيسها بشراكة مع ليبيا، التي تمتلك رأس المال، فيما تستفيد العديد من المشروعات من المنطقة، ومنها مشروعات تكرير النفط، وصناعات البتروكيماويات، وتسييل الغاز، جميع المواد الأخرى.ولفت إلى أن مساعي مصر في ليبيا تهدف لدولة موحدة مستقرة، وهو ما يعززه التعاون الاقتصادي بين البلدين.أهمية المنطقة الحدوديةمن ناحيته قال الدكتور عبد الجليل معيوف المستشار الاقتصادي والطاقي الليبي، إن المنطقة الحدودية السلوم- مساعد، هي منطقة جديرة بالاهتمام من جانب الدولتين المصرية والليبية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إنشاء منطقة حرة على الحدود بين البلدين، يعود بالنفع الكبير على البلدين، ويفيد الأطراف كافة.وتابع بقوله: "الأمر يحتاج إلى رؤية واقعية، باعتبار أن إقليم برقة يعد العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، كما هي محافظة مرسي مطروح بالنسبة للدولة الليبية، وهو ما يعزز فرص المنطقة اللوجستية على الحدود".

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