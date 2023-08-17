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https://sputnikarabic.ae/20230817/ماركر-يصيب-عدة-أهداف-في-وقت-واحد-بدقة-عالية-1080175161.html
"ماركر" يصيب عدة أهداف في وقت واحد بدقة عالية
"ماركر" يصيب عدة أهداف في وقت واحد بدقة عالية
كتبت المديرة التنفيذية لمؤسسة "أندرويد تكنولوجي"، يفغينيا دودوفا، في تقرير، أن اختبارات الروبوت القتالي "ماركر" أظهرت عند تزويده بوحدة قاذفة قنابل، قدرته على... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T14:19+0000
2023-08-17T14:19+0000
روسيا
الصناعة
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وأضاف التقرير المقدم كجزء من البرنامج العلمي والتجاري لمنتدى "آرميا 2023": "عند أداء تمارين فرقة البندقية الآلية (التعرف التلقائي على الهدف)، سمحت وحدة قاذفة قنابل يدوية ذات دائرتين مع محركات من دون تروس عالية السرعة لـ "ماركر آر تي بي" بضرب الأهداف بشكل أسرع وأكثر دقة مقارنةً بالرامي العادي".من الملاحظ أن الروبوت أظهر أداءً عاليًا سواء عند إطلاق النار من موقع ثابت أو في أثناء الحركة، إذ فصل محركات وحدة الرؤية الإلكترونية البصرية والأسلحة، ما يسمح للروبوت بضرب عدة أهداف في منطقة الرؤية في وقت واحد.وأشارت دودوروفا، إلى أن "أندرويد تكنولوجي" تعمل حاليًا على تحسين دقة وانتقائية التصويب، وكذلك على إصابة أهداف جوية عالية السرعة."يمكن للروبوت الآن إصابة الطائرات دون طيار الصغيرة والعديد من الأهداف المعقدة الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يمكن لأي شخص القيام به، وفي مشروع "ماركر"، ينحصر دور المشغل فقط في مرحلة اتخاذ قرار إكمال المهمة.تم تطوير"ماركر" من قبل شركة "أندرويد تكنولوجي" مع مؤسسة "البحوث المتقدمة" بالتعاون مع فرق البحث الرائدة في البلاد. يمتلك المجمع الروبوتي الذي يزن نحو 3 أطنان، وفقًا للمطورين أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدمًا في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتم ضمان تميز النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبونية.وفي وقت سابق، أخبرت دودوروفا وكالة "سبوتنيك" عن الطائرة دون طيار "باس -80"، التي طورتها الشركة خصيصًا للإطلاق من منصة "ماركر".ووفقًا له، سيكون الروبوت قادرًا على إطلاق أسراب من طائرات "كاميكازي" دون طيار صغيرة الحجم، وفي المستقبل سيكون من الممكن تثبيت ما يصل إلى 100 طائرة دون طيار عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/ماليزيا-لحظة-تحطم-طائرة-خاصة-على-طريق-سريع-ومقتل-10-أشخاص-1080173155.html
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روسيا, الصناعة
روسيا, الصناعة

"ماركر" يصيب عدة أهداف في وقت واحد بدقة عالية

14:19 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) "أوران -6" للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) أوران -6 للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov
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كتبت المديرة التنفيذية لمؤسسة "أندرويد تكنولوجي"، يفغينيا دودوفا، في تقرير، أن اختبارات الروبوت القتالي "ماركر" أظهرت عند تزويده بوحدة قاذفة قنابل، قدرته على إصابة الأهداف بشكل أكثر دقة وأسرع من أي شخص.
وأضاف التقرير المقدم كجزء من البرنامج العلمي والتجاري لمنتدى "آرميا 2023": "عند أداء تمارين فرقة البندقية الآلية (التعرف التلقائي على الهدف)، سمحت وحدة قاذفة قنابل يدوية ذات دائرتين مع محركات من دون تروس عالية السرعة لـ "ماركر آر تي بي" بضرب الأهداف بشكل أسرع وأكثر دقة مقارنةً بالرامي العادي".
من الملاحظ أن الروبوت أظهر أداءً عاليًا سواء عند إطلاق النار من موقع ثابت أو في أثناء الحركة، إذ فصل محركات وحدة الرؤية الإلكترونية البصرية والأسلحة، ما يسمح للروبوت بضرب عدة أهداف في منطقة الرؤية في وقت واحد.
وأشارت دودوروفا، إلى أن "أندرويد تكنولوجي" تعمل حاليًا على تحسين دقة وانتقائية التصويب، وكذلك على إصابة أهداف جوية عالية السرعة.
"يمكن للروبوت الآن إصابة الطائرات دون طيار الصغيرة والعديد من الأهداف المعقدة الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يمكن لأي شخص القيام به، وفي مشروع "ماركر"، ينحصر دور المشغل فقط في مرحلة اتخاذ قرار إكمال المهمة.
الفريق الأمني يتفقد موقع تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز إيرباص A - 320 بالقرب من مطار كارتشي، 22 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
مجتمع
ماليزيا.. لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع ومقتل 10 أشخاص
13:55 GMT
تم تطوير"ماركر" من قبل شركة "أندرويد تكنولوجي" مع مؤسسة "البحوث المتقدمة" بالتعاون مع فرق البحث الرائدة في البلاد. يمتلك المجمع الروبوتي الذي يزن نحو 3 أطنان، وفقًا للمطورين أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدمًا في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتم ضمان تميز النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبونية.
وفي وقت سابق، أخبرت دودوروفا وكالة "سبوتنيك" عن الطائرة دون طيار "باس -80"، التي طورتها الشركة خصيصًا للإطلاق من منصة "ماركر".
ووفقًا له، سيكون الروبوت قادرًا على إطلاق أسراب من طائرات "كاميكازي" دون طيار صغيرة الحجم، وفي المستقبل سيكون من الممكن تثبيت ما يصل إلى 100 طائرة دون طيار عليها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
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