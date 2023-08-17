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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-عسكري-ظهور-مرتزقة-ألمان-في-اتجاه-كوبيانسك-1080160687.html
مصدر عسكري: ظهور مرتزقة ألمان في اتجاه كوبيانسك
مصدر عسكري: ظهور مرتزقة ألمان في اتجاه كوبيانسك
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الأمن الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك تلقت دفعة كبيرة من الذخيرة المختلفة، بما في... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T08:41+0000
2023-08-17T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أندري ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "وصلت دفعة كبيرة من الذخيرة لأنواع مختلفة من الأسلحة إلى مستودعات الذخيرة الواقعة بالقرب من منطقة كوبيانسك، بما في ذلك ألغام "DM-22" المصنوعة في ألمانية".ووفقا له، فإن المتخصصين الألمان سيشاركون في تركيب الألغام.وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الجنود على صلة مباشرة بسلاح الجو الألماني، لكن وفقا للوثائق، يعاملون كموظفين في شركة خاصة لإزالة الألغام".وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن تم إمداد الجيش الأوكراني بمثل هذه الألغام العام الماضي.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-سر-عدم-إرسال-واشنطن-أسلحتها-الحديثة-إلى-أوكرانيا-1080159831.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر عسكري: ظهور مرتزقة ألمان في اتجاه كوبيانسك

08:41 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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حصري
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الأمن الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك تلقت دفعة كبيرة من الذخيرة المختلفة، بما في ذلك ألغام ألمانية، سيتم تركيبها من قبل متخصصين ألمان.
وقال أندري ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "وصلت دفعة كبيرة من الذخيرة لأنواع مختلفة من الأسلحة إلى مستودعات الذخيرة الواقعة بالقرب من منطقة كوبيانسك، بما في ذلك ألغام "DM-22" المصنوعة في ألمانية".
ووفقا له، فإن المتخصصين الألمان سيشاركون في تركيب الألغام.
وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الجنود على صلة مباشرة بسلاح الجو الألماني، لكن وفقا للوثائق، يعاملون كموظفين في شركة خاصة لإزالة الألغام".
مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
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08:03 GMT
وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن تم إمداد الجيش الأوكراني بمثل هذه الألغام العام الماضي.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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