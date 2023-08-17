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https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-لـسبوتنيك-إطلاق-سراح-آمر-اللواء-444-قتال-بعد-التوصل-لاتفاق-مع-قوات-جهاز-الردع-الليبي-1080151647.html
مصدر لـ"سبوتنيك": إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال بعد التوصل لاتفاق مع قوات جهاز الردع الليبي
مصدر لـ"سبوتنيك": إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال بعد التوصل لاتفاق مع قوات جهاز الردع الليبي
أفاد مصدر عسكري في اللواء 444 قتال في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق سراح آمر اللواء، العقيد محمود حمزة، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T00:10+0000
2023-08-17T00:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
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معركة طرابلس
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بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال في طريقه الآن إلى معسكر اللواء 444 قتال بعد الاتفاق على إطلاق سراحه من قبل رئيس جهاز دعم الاستقرار اغنيوه الككلي"، موضحًا أنه تم تسليم حمزة إلى أعيان ومشايخ العاصمة طرابلس منذ قليل وهو الآن في طريقه إلى معسكره.ومن الجدير بالذكر أن محمود حمزة شغل منصب الرجل الثاني في جهاز الردع الخاص، وارتبط اسمه بالفرقة 20 وهي إحدى فرق الجهاز، وتُعتبر قوات الفرقة 20 قوات نخبة داخل الجهاز. غادر حمزة الجهاز ليؤسس ويقود اللواء 444 قتال الذي يتبع وزارة الدفاع. واستطاع هذا اللواء السيطرة على مناطق واسعة من ضواحي طرابلس، وصولًا إلى مدينة ترهونة وبني وليد حتى جبل نفوسة غربًا، وتخوم مدينة الشويرف جنوبًا. هذه المساحة الواسعة جعلت من اللواء 444 قوةً هامةً على الساحة العسكرية في ليبيا.ويُعتبر اللواء 444 قتال من أقوى القوى العسكرية من حيث التنظيم، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا، وبخاصة ترهونة وبني وليد، وتؤمن أجزاء واسعة من الطريق بين العاصمة وجنوب البلاد.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة. هذا جاء أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرضٍ عسكري برفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.وتركزت الاشتباكات في مناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وخاصة في أحياء عين زارة وصلاح الدين وطريق الشوك وطريق السدرة، إلى جانب أجزاء من منطقة الخلة جنوب العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/خلفت-55-قتيلا-الدبيبة-يتفق-مع-أعيان-طرابلس-على-إنهاء-تداعيات-الاشتباكات-الدامية-1080149820.html
https://sputnikarabic.ae/20230814/اشتباكات-بأسلحة-ثقيلة-بين-كتائب-مسلحة-في-العاصمة-طرابلس-1080084766.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, معركة طرابلس
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, معركة طرابلس

مصدر لـ"سبوتنيك": إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال بعد التوصل لاتفاق مع قوات جهاز الردع الليبي

00:10 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAاشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أفاد مصدر عسكري في اللواء 444 قتال في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق سراح آمر اللواء، العقيد محمود حمزة، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات اللواء وقوات جهاز الردع المكافحة للجريمة المنظمة والإرهاب.
بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال في طريقه الآن إلى معسكر اللواء 444 قتال بعد الاتفاق على إطلاق سراحه من قبل رئيس جهاز دعم الاستقرار اغنيوه الككلي"، موضحًا أنه تم تسليم حمزة إلى أعيان ومشايخ العاصمة طرابلس منذ قليل وهو الآن في طريقه إلى معسكره.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
خلفت 55 قتيلا.. الدبيبة يتفق مع أعيان طرابلس على إنهاء تداعيات الاشتباكات الدامية
أمس, 19:51 GMT
ومن الجدير بالذكر أن محمود حمزة شغل منصب الرجل الثاني في جهاز الردع الخاص، وارتبط اسمه بالفرقة 20 وهي إحدى فرق الجهاز، وتُعتبر قوات الفرقة 20 قوات نخبة داخل الجهاز. غادر حمزة الجهاز ليؤسس ويقود اللواء 444 قتال الذي يتبع وزارة الدفاع. واستطاع هذا اللواء السيطرة على مناطق واسعة من ضواحي طرابلس، وصولًا إلى مدينة ترهونة وبني وليد حتى جبل نفوسة غربًا، وتخوم مدينة الشويرف جنوبًا. هذه المساحة الواسعة جعلت من اللواء 444 قوةً هامةً على الساحة العسكرية في ليبيا.
ويُعتبر اللواء 444 قتال من أقوى القوى العسكرية من حيث التنظيم، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا، وبخاصة ترهونة وبني وليد، وتؤمن أجزاء واسعة من الطريق بين العاصمة وجنوب البلاد.
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس
14 أغسطس, 21:59 GMT
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة. هذا جاء أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرضٍ عسكري برفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
وتركزت الاشتباكات في مناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وخاصة في أحياء عين زارة وصلاح الدين وطريق الشوك وطريق السدرة، إلى جانب أجزاء من منطقة الخلة جنوب العاصمة.
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