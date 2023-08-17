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https://sputnikarabic.ae/20230817/وقعت-شركة-روس-أبورون-إكسبورت-الروسية-عقود-تصدير-أسلحة-بقيمة-600-مليون-دولار-1080170428.html
وقعت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية عقود تصدير أسلحة بقيمة 600 مليون دولار
وقعت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية عقود تصدير أسلحة بقيمة 600 مليون دولار
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الخميس، أن الشركة أبرمت عقودا لتصدير أسلحة يبلغ قيمتها حوالي 600 مليون دولار في... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T12:30+0000
2023-08-17T12:30+0000
روسيا
سلاح روسيا
آرميا 2023
العالم
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وقال ميخييف للصحفيين: "تمكن المصدر الروسي خلال فترة المنتدى من التوصل إلى اتفاقيات بشأن الإنتاج المشترك لبنادق كلاشينكوف الهجومية والعربات المدرعة والصواريخ الموجهة على أراضي العملاء، فضلاً عن تركيب وحدات قتالية روسية غير مأهولة من مختلف الكوادر".وأضاف: "في عام 2023 نظمت الشركة برنامجا تجاريا على هامش المنتدى. وقدمنا ​​عروضا تقديمية لأكثر من 350 عينة من المنتجات العسكرية والمدنية ذات الاستخدام المزدوج والروسية لوفود من أكثر من 30 دولة. وقد وقعنا العديد من عقود التصدير بقيمة حوالي 600 مليون دولار، ناقشنا مع الشركاء تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي، بما في ذلك ورأينا اهتماما كبيرا بمشاريع الشراكة الصناعية خلال المنتدى".وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.شاهد أيضا - انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"قد يعجبك أيضا - غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
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روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023, العالم
روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023, العالم

وقعت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية عقود تصدير أسلحة بقيمة 600 مليون دولار

12:30 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالفرقة العسكرية الموسيقية في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
الفرقة العسكرية الموسيقية في المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الخميس، أن الشركة أبرمت عقودا لتصدير أسلحة يبلغ قيمتها حوالي 600 مليون دولار في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2023".
وقال ميخييف للصحفيين: "تمكن المصدر الروسي خلال فترة المنتدى من التوصل إلى اتفاقيات بشأن الإنتاج المشترك لبنادق كلاشينكوف الهجومية والعربات المدرعة والصواريخ الموجهة على أراضي العملاء، فضلاً عن تركيب وحدات قتالية روسية غير مأهولة من مختلف الكوادر".
وأضاف: "في عام 2023 نظمت الشركة برنامجا تجاريا على هامش المنتدى. وقدمنا ​​عروضا تقديمية لأكثر من 350 عينة من المنتجات العسكرية والمدنية ذات الاستخدام المزدوج والروسية لوفود من أكثر من 30 دولة. وقد وقعنا العديد من عقود التصدير بقيمة حوالي 600 مليون دولار، ناقشنا مع الشركاء تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي، بما في ذلك ورأينا اهتماما كبيرا بمشاريع الشراكة الصناعية خلال المنتدى".
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وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.
شاهد أيضا - انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"
قد يعجبك أيضا - غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
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