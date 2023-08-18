https://sputnikarabic.ae/20230818/رئيس-زامبيا-سيتم-اعتقال-جميع-المتورطين-في-احتيال-الذهب-ومحاكمتهم-1080207802.html

رئيس زامبيا: سيتم اعتقال جميع المتورطين في "احتيال الذهب" ومحاكمتهم

رئيس زامبيا: سيتم اعتقال جميع المتورطين في "احتيال الذهب" ومحاكمتهم

قال رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، اليوم الجمعة، إن "كل شخص متورط في عملية "احتيال الذهب" في مطار كينيث كاوندا الدولي سيتم اعتقاله ومحاكمته". 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T18:51+0000

2023-08-18T18:51+0000

2023-08-18T18:51+0000

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يأتي ذلك في أعقاب التحقيقات الجارية من قبل لجنة مكافحة المخدرات (DEC)، بشأن ما باتت تسمى في زامبيا بقضية "احتيال الذهب"، التي تزعم زامبيا أن بطلتها طائرة وصلت من القاهرة حاملة ملايين الدولارات وعشرات الكيلوغرامات من سبائك يشتبه في أنها ذهب، وفق وسائل إعلام زامبية بينها هيئة الإذاعة الوطنية.وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في لوساكا، اليوم الجمعة، قال الرئيس هيشيليما إن "مثل هذه الجرائم ستتم محاربتها بغض النظر عن الأفراد المتورطين".وأضاف أن "الحكومة ستعمل أيضًا مع المنظمات الدولية لضمان محاربة مثل هذا الإجرام".ومضى، بقوله: "تحدث مثل هذه الجرائم وهناك حاجة للتعاون مع أجنحة التحقيق الدولية لإنهاء مثل هذا الإجرام".وتابع هيشيليما أن "هناك حاجة لوكالات إنفاذ القانون لتشكيل خطوط ساخنة محمية، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الأنشطة التي تتعارض مع القانون".وقال إن "ذلك سيضمن مشاركة المواطنين في مكافحة مثل هذه الجرائم والفساد".وخاطب من سماهم بالمتورطين في القضية: "سواء كنت عضوًا في وكالات إنفاذ القانون أو عضوًا في الحكومة، إذا شاركت في هذه الجريمة، فأنت بمفردك، فنحن نتبع سيادة القانون".وأكّد أنه "لا داعي للخلط بين الجريمة والسياسة، لأنه بمجرد أن يتم ذلك، ستكون البلاد في حالة من الفوضى".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الزامبية، مصادرة محتويات طائرة وصلت، مساء الأحد الماضي، من مطار القاهرة، قالت إنها "تحمل نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلوغرامًا من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا"، إلا أنها أعلنت لاحقا أن "الحديث يدور عن معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة"، لافتة إلى أنها "ضبطت 5 مسدسات و7 خزن ذخائر، و126 طلقة".وزعمت وسائل إعلام في زامبيا، أن "الطائرة التي تم ضبطها تنتمي إلى رجل أعمال مصري، وأنها وصلت البلاد، يوم الاثنين الماضي".وقال مدير هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، إنه "تم ضبط طائرة أخرى محلية"، مؤكدا أن "ما تم ضبطه عليها تم وضعه في عهدة بنك زامبيا إلى أن تنتهي التحقيقات"، مشيرا إلى أنه "تم احتجاز عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم 6 مصريين".وعلّقت مصر على القضية، مؤكدة أن "الطائرة خضعت للتفتيش عند هبوطها في مطار القاهرة، وتم التأكد من استيفائها قواعد السلامة والأمن"، مشيرة إلى أنها "طائرة خاصة ولا تحمل الجنسية المصرية في الأساس، وأنه يجري التنسيق مع السلطات في زامبيا لكشف ملابسات القضية".

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