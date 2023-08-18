https://sputnikarabic.ae/20230818/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-مسيرة-أوكرانية-حاولت-التحليق-إلى-عمق-أجواء-العاصمة--عاجل-1080186858.html
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T01:41+0000
2023-08-18T01:41+0000
2023-08-18T01:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة انتحارية
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وقال سوبيانين، إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة إكسبوسنتر، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لاستهداف-السفن-الروسية-1080185925.html
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روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, طائرة مسيرة انتحارية
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, طائرة مسيرة انتحارية
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة
01:41 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 01:46 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية.
وقال سوبيانين، إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة إكسبوسنتر، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي
رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود
، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.