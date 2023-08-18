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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-مسيرة-أوكرانية-حاولت-التحليق-إلى-عمق-أجواء-العاصمة--عاجل-1080186858.html
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T01:41+0000
2023-08-18T01:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة انتحارية
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وقال سوبيانين، إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة إكسبوسنتر، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لاستهداف-السفن-الروسية-1080185925.html
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روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, طائرة مسيرة انتحارية
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, طائرة مسيرة انتحارية

عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة

01:41 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 01:46 GMT 18.08.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية.
وقال سوبيانين، إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة إكسبوسنتر، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية
أمس, 21:34 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
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