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https://sputnikarabic.ae/20230819/إعلام-مالي-وبوركينا-فاسو-تنشران-طائرات-حربية-في-النيجر-بعد-قرار-إيكواس-1080215682.html
إعلام: مالي وبوركينا فاسو تنشران طائرات حربية في النيجر بعد قرار "إيكواس"
إعلام: مالي وبوركينا فاسو تنشران طائرات حربية في النيجر بعد قرار "إيكواس"
عقد ضباط كبار من مالي وبوركينا فاسو والنيجر اجتماعا، اليوم السبت، في نيامي على خلفية تدخل محتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في البلاد. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T07:03+0000
2023-08-19T07:03+0000
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وأفاد التلفزيون الحكومي في النيجر، في تقرير له، إنه "بعد تأكيد إيكواس استعدادها للتدخل في النيجر، أقدمت مالي وبوركينا فاسو على إرسال طائرات حربية إلى نيامي، وذلك ضمن جهود الدولتين للتصدي لأي تدخل عسكري محتمل"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.وجاء في التقرير: "مالي وبوركينا فاسو حوّلتا التزاماتهما إلى عمل ملموس من خلال نشر طائرات حربية للرد على أي هجوم على النيجر".وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في وقت سابق اليوم، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت، أمس الجمعه، إنه "تم الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.
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إيكواس, النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيكواس, النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: مالي وبوركينا فاسو تنشران طائرات حربية في النيجر بعد قرار "إيكواس"

07:03 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILEالجيش النيجيري في شمال النيجر
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILE
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عقد ضباط كبار من مالي وبوركينا فاسو والنيجر اجتماعا، اليوم السبت، في نيامي على خلفية تدخل محتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في البلاد.
وأفاد التلفزيون الحكومي في النيجر، في تقرير له، إنه "بعد تأكيد إيكواس استعدادها للتدخل في النيجر، أقدمت مالي وبوركينا فاسو على إرسال طائرات حربية إلى نيامي، وذلك ضمن جهود الدولتين للتصدي لأي تدخل عسكري محتمل"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
وجاء في التقرير: "مالي وبوركينا فاسو حوّلتا التزاماتهما إلى عمل ملموس من خلال نشر طائرات حربية للرد على أي هجوم على النيجر".
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أمس, 17:37 GMT
وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في وقت سابق اليوم، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت، أمس الجمعه، إنه "تم الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.
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