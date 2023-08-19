https://sputnikarabic.ae/20230819/العراق-يطلق-مبادرة-المليون-معتمر-بمشاركة-شركات-سعودية-1080243118.html
العراق يطلق مبادرة "المليون معتمر" بمشاركة شركات سعودية
العراق يطلق مبادرة "المليون معتمر" بمشاركة شركات سعودية
قال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، اليوم السبت، سامي المسعودي، إن العراق كان هو الدولة الأعلى بعدد المعتمرين المسافرين برا، خلال موسم العمرة الماضي. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T18:40+0000
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وأفادت الهيئة العراقية بأن "تصريحات سامي المسعودي، جاءت خلال كلمته في ملتقى العمرة العراقي"، موضحًا أن "الهيئة حققت، خلال موسم العمرة الماضي، نجاحات كبيرة انعكست بشكل إيجابي على المعتمرين العراقيين بفضل تضافر الجهود بين الهيئة وشركات العمرة".وأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق إطلاق مبادرة "المليون معتمر" بمشاركة شركات سعودية وعراقية متخصصة، لكونها ستسهم بدعم شركات العمرة وتقديم التسهيلات الكاملة لها بهدف ضمان أداء مليون عراقي لمناسك العمرة، خلال الموسم الحالي، بحسب الهيئة.وشددت الهيئة العراقية على أن "الهيئة داعمة وساندة لشركات العمرة، وهي غير منافسة وليس لديها شركة واحدة مختصة بمجالي العمرة أو السياحة، وإنما هي مظلة لجميع الشركات دون استثناء".وطالب المسؤول العراقي، سامي المسعودي، شركات العمرة بضرورة تطبيق معايير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال التنافس الحقيقي عبر "تقديم متطلبات السكن والإعاشة والنقل لضيوف الرحمن والالتزام بقوانين وتعليمات المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص"، بحسب قوله.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أصدرت التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها لتيسير وصول المسلمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
https://sputnikarabic.ae/20230705/السعودية-تبدأ-إصدار-التأشيرات-الإلكترونية-للعمرة-1078764081.html
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الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
العراق يطلق مبادرة "المليون معتمر" بمشاركة شركات سعودية
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قال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، اليوم السبت، سامي المسعودي، إن العراق كان هو الدولة الأعلى بعدد المعتمرين المسافرين برا، خلال موسم العمرة الماضي.
وأفادت الهيئة العراقية بأن "تصريحات سامي المسعودي، جاءت خلال كلمته في ملتقى العمرة العراقي"، موضحًا أن "الهيئة حققت، خلال موسم العمرة الماضي، نجاحات كبيرة انعكست بشكل إيجابي على المعتمرين العراقيين بفضل تضافر الجهود بين الهيئة وشركات العمرة".
وأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق إطلاق مبادرة "المليون معتمر" بمشاركة شركات سعودية وعراقية متخصصة، لكونها ستسهم بدعم شركات العمرة وتقديم التسهيلات الكاملة لها بهدف ضمان أداء مليون عراقي لمناسك العمرة، خلال الموسم الحالي، بحسب الهيئة.
وشددت الهيئة العراقية على أن "الهيئة داعمة وساندة لشركات العمرة، وهي غير منافسة وليس لديها شركة واحدة مختصة بمجالي العمرة أو السياحة، وإنما هي مظلة لجميع الشركات دون استثناء".
وطالب المسؤول العراقي، سامي المسعودي، شركات العمرة بضرورة تطبيق معايير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال التنافس الحقيقي عبر "تقديم متطلبات السكن والإعاشة والنقل لضيوف الرحمن والالتزام بقوانين وتعليمات المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص"، بحسب قوله.
وكانت وزارة الحج والعمرة
السعودية قد أصدرت التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها لتيسير وصول المسلمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.