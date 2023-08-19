https://sputnikarabic.ae/20230819/المجلس-الانتقالي-في-النيجر-مستعدون-لمواجهة-أي-تدخل-عسكري-من-قبل-إيكواس-1080227888.html
المجلس الانتقالي في النيجر: مستعدون لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل "إيكواس"
المجلس الانتقالي في النيجر: مستعدون لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل "إيكواس"
لوّح المجلس الانتقالي في النيجر، اليوم السبت، بانسحاب نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:54+0000
2023-08-19T11:54+0000
2023-08-19T11:54+0000
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وقال وزير الدفاع المعين من قبل المجلس الانتقالي في النيجر، إن بلاده "مستعدة لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل إيكواس"، مؤكدا أن "نيامي قد تنسحب من المجموعة الاقتصادية".وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس الجمعه، "الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في وقت سابق، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الأمم-المتحدة-مقتنعون-بأن-الحوار-ممكن-لإعادة-النظام-الدستوري-في-النيجر-1080224316.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أخبار مالي, إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أخبار مالي, إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم
المجلس الانتقالي في النيجر: مستعدون لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل "إيكواس"
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لوّح المجلس الانتقالي في النيجر، اليوم السبت، بانسحاب نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال وزير الدفاع المعين من قبل المجلس الانتقالي في النيجر، إن بلاده "مستعدة لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل إيكواس"، مؤكدا أن "نيامي قد تنسحب من المجموعة الاقتصادية".
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس الجمعه، "الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري
في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.
وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في وقت سابق، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر
في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.