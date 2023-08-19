https://sputnikarabic.ae/20230819/انفجار-وسط-دونيتسك-يودي-بحياة-ثلاثة-أشخاص-1080212448.html
انفجار وسط دونيتسك يودي بحياة ثلاثة أشخاص
انفجار وسط دونيتسك يودي بحياة ثلاثة أشخاص
أسفر انفجار في وسط دونيتسك عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T03:46+0000
2023-08-19T03:46+0000
2023-08-19T03:46+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
انفجار ضخم
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وقع الانفجار في الساعة (05:00 مساء بتوقيت غرينتش) بالقرب من منشأة تعليمية، كما أصيب عدة أشخاص في الحادث.قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا يوم الجمعة، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.وأضاف المركز، أن الحادث وقع نتيجة تفجير مادة متفجرة مجهولة الهوية أثناء أعمال البناء في المدينة، وأصيب خمسة عمال على الأقل بجروح.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الرئيس-الروسي-يعقد-اجتماعا-في-مقر-قيادة-العملية-الخاصة-في-مدينة-روستوف-1080212032.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, انفجار ضخم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, انفجار ضخم
انفجار وسط دونيتسك يودي بحياة ثلاثة أشخاص
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أسفر انفجار في وسط دونيتسك عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وقع الانفجار في الساعة (05:00 مساء بتوقيت غرينتش) بالقرب من منشأة تعليمية، كما أصيب عدة أشخاص في الحادث
.
قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا يوم الجمعة، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث
.
وأضاف المركز، أن الحادث وقع نتيجة تفجير مادة متفجرة مجهولة الهوية أثناء أعمال البناء في المدينة، وأصيب خمسة عمال على الأقل بجروح.