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https://sputnikarabic.ae/20230819/انفجار-وسط-دونيتسك-يودي-بحياة-ثلاثة-أشخاص-1080212448.html
انفجار وسط دونيتسك يودي بحياة ثلاثة أشخاص
انفجار وسط دونيتسك يودي بحياة ثلاثة أشخاص
أسفر انفجار في وسط دونيتسك عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T03:46+0000
2023-08-19T03:46+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
انفجار ضخم
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وقع الانفجار في الساعة (05:00 مساء بتوقيت غرينتش) بالقرب من منشأة تعليمية، كما أصيب عدة أشخاص في الحادث.قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا يوم الجمعة، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.وأضاف المركز، أن الحادث وقع نتيجة تفجير مادة متفجرة مجهولة الهوية أثناء أعمال البناء في المدينة، وأصيب خمسة عمال على الأقل بجروح.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الرئيس-الروسي-يعقد-اجتماعا-في-مقر-قيادة-العملية-الخاصة-في-مدينة-روستوف-1080212032.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, انفجار ضخم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, انفجار ضخم

انفجار وسط دونيتسك يودي بحياة ثلاثة أشخاص

03:46 GMT 19.08.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أسفر انفجار في وسط دونيتسك عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وقع الانفجار في الساعة (05:00 مساء بتوقيت غرينتش) بالقرب من منشأة تعليمية، كما أصيب عدة أشخاص في الحادث.
قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا يوم الجمعة، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.
بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الروسي يعقد اجتماعا في مقر قيادة العملية العسكرية الخاصة في مدينة روستوف
01:36 GMT
وأضاف المركز، أن الحادث وقع نتيجة تفجير مادة متفجرة مجهولة الهوية أثناء أعمال البناء في المدينة، وأصيب خمسة عمال على الأقل بجروح.
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