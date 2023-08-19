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https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-ولي-العهد-السعودي-قبل-دعوته-لزيارة-طهران-فيديو-1080214847.html
وزير الخارجية الإيراني يقول إن ولي العهد السعودي قبل دعوته لزيارة طهران... فيديو
وزير الخارجية الإيراني يقول إن ولي العهد السعودي قبل دعوته لزيارة طهران... فيديو
أكد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، أن "المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون"، مشيرا أن "هناك إجماع على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T06:32+0000
2023-08-19T06:32+0000
إيران
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وقال عبد اللهيان، خلال عودته من العاصمة السعودية الرياض، إنه "تم الاتفاق مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية في القطاعين الخاص والعام"، مضيفا أن "السعودية تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية".وكشف أن إيران وجّهت دعوة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة طهران وقد قبلها، مؤكدا أن "المملكة أعربت عن استعدادها لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران والرياض".وكان عبد اللهيان قد قال، أمس الجمعة، في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان كانت "صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار"، مشيرا أنه تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات".كما ناقش وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها.
https://sputnikarabic.ae/20230818/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-جدة-صور-وفيديو-1080196892.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإيراني يقول إن ولي العهد السعودي قبل دعوته لزيارة طهران... فيديو

06:32 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أكد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، أن "المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون"، مشيرا أن "هناك إجماع على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها".
وقال عبد اللهيان، خلال عودته من العاصمة السعودية الرياض، إنه "تم الاتفاق مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية في القطاعين الخاص والعام"، مضيفا أن "السعودية تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية".
وكشف أن إيران وجّهت دعوة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة طهران وقد قبلها، مؤكدا أن "المملكة أعربت عن استعدادها لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران والرياض".
وكان عبد اللهيان قد قال، أمس الجمعة، في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان كانت "صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار"، مشيرا أنه تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة... صور وفيديو
أمس, 11:51 GMT
كما ناقش وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها.
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