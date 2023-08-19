https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-ولي-العهد-السعودي-قبل-دعوته-لزيارة-طهران-فيديو-1080214847.html

وزير الخارجية الإيراني يقول إن ولي العهد السعودي قبل دعوته لزيارة طهران... فيديو

وزير الخارجية الإيراني يقول إن ولي العهد السعودي قبل دعوته لزيارة طهران... فيديو

أكد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، أن "المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون"، مشيرا أن "هناك إجماع على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T06:32+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال عودته من العاصمة السعودية الرياض، إنه "تم الاتفاق مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية في القطاعين الخاص والعام"، مضيفا أن "السعودية تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية".وكشف أن إيران وجّهت دعوة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة طهران وقد قبلها، مؤكدا أن "المملكة أعربت عن استعدادها لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران والرياض".وكان عبد اللهيان قد قال، أمس الجمعة، في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان كانت "صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار"، مشيرا أنه تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات".كما ناقش وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها.

https://sputnikarabic.ae/20230818/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-جدة-صور-وفيديو-1080196892.html

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