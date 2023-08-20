https://sputnikarabic.ae/20230820/إسرائيل-تتحدث-عن-التطبيع-مع-السعودية-وتؤكد-أنها-لن-توافق-لأي-أحد-على-برنامج-نووي-عسكري-1080268292.html
إسرائيل تتحدث عن التطبيع مع السعودية وتؤكد أنها لن توافق لأي أحد على برنامج نووي عسكري
إسرائيل تتحدث عن التطبيع مع السعودية وتؤكد أنها لن توافق لأي أحد على برنامج نووي عسكري
أكّد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اليوم الأحد، أن عددا أكبر من الدول العربية والإسلامية سوف ينضم تباعا إلى التطبيع مع إسرائيل. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T17:03+0000
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وقال ديرمر، في تصريحات متلفزة، أن "تل أبيب لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع العلاقات في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة".وتساءل، قائلا: "ماذا سيحدث إذا ساروا في مسار مختلف مع الصينيين؟" داعيا إلى عدم استباق تأثير اتفاق السلام الإسرائيلي السعودي على المنطقة والعالم، بحسب قوله.وأكّد أن "بلاده لن توافق على برنامج نووي عسكري"، مضيفا أن "التطبيع مع إسرائيل سيكون بمثابة تغيير جوهري لقواعد اللعبة"، على حد قوله.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي.والتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن السعودية قد أكدت أكثر من مرة، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب".
https://sputnikarabic.ae/20230814/ليس-على-وشك-التوقيع-إسرائيل-تتحدث-عن-تقدم-كبير-في-ملف-التطبيع-مع-السعودية-1080067844.html
https://sputnikarabic.ae/20230818/بعد-لقاء-بلينكن-مع-رون-دريمر-ومحادثة-فيصل-بن-فرحان-هل-تقترب-السعودية-من-التطبيع-مع-إسرائيل؟-1080191294.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تتحدث عن التطبيع مع السعودية وتؤكد أنها لن توافق لأي أحد على برنامج نووي عسكري
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أكّد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اليوم الأحد، أن عددا أكبر من الدول العربية والإسلامية سوف ينضم تباعا إلى التطبيع مع إسرائيل.
وقال ديرمر، في تصريحات متلفزة
، أن "تل أبيب لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع العلاقات في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة".
وتساءل، قائلا: "ماذا سيحدث إذا ساروا في مسار مختلف مع الصينيين؟" داعيا إلى عدم استباق تأثير اتفاق السلام الإسرائيلي السعودي على المنطقة والعالم، بحسب قوله.
وأكّد أن "بلاده لن توافق على برنامج نووي عسكري"، مضيفا أن "التطبيع مع إسرائيل سيكون بمثابة تغيير جوهري لقواعد اللعبة"، على حد قوله.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي
في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي.
والتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر
، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن السعودية قد أكدت أكثر من مرة، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب
".