https://sputnikarabic.ae/20230814/ليس-على-وشك-التوقيع-إسرائيل-تتحدث-عن-تقدم-كبير-في-ملف-التطبيع-مع-السعودية-1080067844.html
إسرائيل تتحدث عن تقدم كبير في ملف التطبيع مع السعودية
إسرائيل تتحدث عن تقدم كبير في ملف التطبيع مع السعودية
كشف مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، عن "تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بشأن ملف التطبيع مع إسرائيل". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T14:42+0000
2023-08-14T14:42+0000
2023-08-14T14:44+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/01/1078643107_0:263:2048:1415_1920x0_80_0_0_02f9a9bf1878fc96666851a1792e8b52.jpg
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في تصريحات له، إن "البيت الأبيض سارع إلى نفي تقرير التطبيع وكان محقا في ذلك"، مؤكدا أن الأمور ليست على وشك التوقيع، لكن هناك بالتأكيد تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قال، الجمعة الماضية، إن" السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل".ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن الوزير كوهين، قوله: "للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن قبل الانتخابات".وأضاف كوهين: "كما أن للسعودية مصلحة في مثل هذا الاتفاقية، بما لا يقل عن إسرائيل، لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي - إيران، وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إسرائيل والسعودية".ومضى بقوله: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي".وسبق أن أعلنت السعودية مرارا، أن التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، بحسب التصريحات.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الخارجية-الإسرائيلية-لن-نسمح-للسعودية-بفتح-أي-تمثيل-دبلوماسي-من-أي-نوع-1080019969.html
https://sputnikarabic.ae/20230812/إعلام-وزير-إسرائيلي-في-واشنطن-لبحث-جهود-تطبيع-العلاقات-مع-السعودية-1080001068.html
إسرائيل
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/01/1078643107_0:71:2048:1607_1920x0_80_0_0_dbb50c0cd222032a47e38c6de7a47492.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تتحدث عن تقدم كبير في ملف التطبيع مع السعودية
14:42 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
كشف مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، عن "تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بشأن ملف التطبيع مع إسرائيل".
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في تصريحات له
، إن "البيت الأبيض سارع إلى نفي تقرير التطبيع وكان محقا في ذلك"، مؤكدا أن الأمور ليست على وشك التوقيع، لكن هناك بالتأكيد تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قال، الجمعة الماضية، إن" السعودية ستجني فوائد من التطبيع
لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل".
ونقلت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، عن الوزير كوهين، قوله: "للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن قبل الانتخابات".
وأضاف كوهين: "كما أن للسعودية مصلحة في مثل هذا الاتفاقية، بما لا يقل عن إسرائيل، لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي - إيران، وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إسرائيل والسعودية".
ومضى بقوله: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة
، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي".
وسبق أن أعلنت السعودية مرارا، أن التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب
، بحسب التصريحات.