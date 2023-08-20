https://sputnikarabic.ae/20230820/وزير-إسرائيلي-ملمحا-لقناة-إسرائيلية-مستعدون-لحل-وسط-بشأن-قضية-البرنامج-النووي-المدني-السعودي-1080261760.html

وزير إسرائيلي ملمحا لقناة إسرائيلية: مستعدون لحل وسط بشأن قضية البرنامج النووي المدني السعودي

وزير إسرائيلي ملمحا لقناة إسرائيلية: مستعدون لحل وسط بشأن قضية البرنامج النووي المدني السعودي

التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه الملفات والقضايا... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T13:28+0000

2023-08-20T13:28+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، لقائه مع مسؤولين أمريكيين بارزين، على رأسهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب القناة.وأوضحت القناة الإسرائيلية على حسباها الرسمي على منصة "إكس"، أن "رون دريمر، قد ألمح خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن إسرائيل ستكون مستعدة لحل وسط بشأن قضية البرنامج النووي المدني السعودي".وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة الماضية، بأن "بلينكن استقبل رون دريمر، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية، وناقش معه ما أسماه بـ"الجهود الجارية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط"، موضحة أن "هذا المسمى قد يلمح إلى محادثات اتفاق سلام مع السعودية".وأوضحت الصحيفة أنه "بعد وقت قصير من هذا الاجتماع، تحدث بلينكن مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي"، موضحة أن "هذه المكالمة الهاتفية ربما تكون مؤشرًا قويا على السير قدما في توقيع اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل".وتحدث بلينكن مع الوزير الإسرائيلي حول قضايا وملفات متعددة، أهمها سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بلديهما، فضلا عن التحديات الإقليمية، خاصة التهديدات التي تشكلها إيران وما أسمتهم الصحيفة بـ"وكلائها الإقليميين في لبنان وأماكن أخرى"، فضلا عن مسمى "الجهود الجارية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط"، بحسب الصحيفة.ويشار إلى أن إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد قال، الأسبوع الماضي، إن" السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل"، وهو ما نقلته عنه صحيفة "معاريف"، بأن الوزير كوهين، قد صرح، قائلا: وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي".وكانت السعودية قد أكدت، مرارا، أن التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، بحسب التصريحات.

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