https://sputnikarabic.ae/20230820/مكتب-نتنياهو-يعلق-على-تلميح-وزير-إسرائيلي-باحتمال-التوصل-لحل-وسط-بشأن-النووي-المدني-السعودي-1080266868.html
مكتب نتنياهو يعلق على تلميح وزير إسرائيلي باحتمال التوصل لحل وسط بشأن النووي المدني السعودي
مكتب نتنياهو يعلق على تلميح وزير إسرائيلي باحتمال التوصل لحل وسط بشأن النووي المدني السعودي
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حقيقة موافقة بلاده على "تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لإسرائيل". 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T16:02+0000
2023-08-20T16:02+0000
2023-08-20T16:02+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الأحد، عن مكتب نتنياهو، نفيه موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي، بحسب الموقع.وكان رون دريمر، قد ألمح، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى أن "إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، وذلك مقابل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ضمن صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، قد التقى خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رون دريمر، تلميحه خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن "إسرائيل ستكون مستعدة لحل وسط بشأن قضية البرنامج النووي المدني السعودي".وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أوضحت أن "بلينكن استقبل رون دريمر، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية، وناقش معه ما أسماه بـ"الجهود الجارية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط"، موضحة أن "هذا المسمى قد يلمح إلى محادثات اتفاق سلام مع السعودية".وأضافت أنه "بعد وقت قصير من هذا الاجتماع، تحدث بلينكن مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي".وكان إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد قال، الأسبوع الماضي، إن" السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل"، وهو ما نقلته عنه صحيفة "معاريف"، بأن الوزير كوهين، قد صرح، قائلا:وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي".يشار إلى أن السعودية قد أكدت مرارا، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب"، بحسب التصريحات.
https://sputnikarabic.ae/20230820/وزير-إسرائيلي-ملمحا-لقناة-إسرائيلية-مستعدون-لحل-وسط-بشأن-قضية-البرنامج-النووي-المدني-السعودي-1080261760.html
https://sputnikarabic.ae/20230818/بعد-لقاء-بلينكن-مع-رون-دريمر-ومحادثة-فيصل-بن-فرحان-هل-تقترب-السعودية-من-التطبيع-مع-إسرائيل؟-1080191294.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية
مكتب نتنياهو يعلق على تلميح وزير إسرائيلي باحتمال التوصل لحل وسط بشأن النووي المدني السعودي
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كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حقيقة موافقة بلاده على "تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لإسرائيل".
ونقل الموقع
الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الأحد، عن مكتب نتنياهو، نفيه موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي، بحسب الموقع.
وكان رون دريمر، قد ألمح، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى أن "إسرائيل
لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، وذلك مقابل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ضمن صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، قد التقى خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رون دريمر، تلميحه خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن "إسرائيل ستكون مستعدة لحل وسط بشأن قضية البرنامج النووي المدني السعودي".
وكانت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، قد أوضحت أن "بلينكن استقبل رون دريمر، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية، وناقش معه ما أسماه بـ"الجهود الجارية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط"، موضحة أن "هذا المسمى قد يلمح إلى محادثات اتفاق سلام مع السعودية".
وأضافت أنه "بعد وقت قصير من هذا الاجتماع، تحدث بلينكن مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي".
وتابعت الصحيفة أن "هذه المكالمة الهاتفية ربما تكون مؤشرًا قويا على السير قدما في توقيع اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل".
وكان إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد قال، الأسبوع الماضي، إن" السعودية ستجني فوائد من التطبيع
لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل"، وهو ما نقلته عنه صحيفة
"معاريف"، بأن الوزير كوهين، قد صرح، قائلا:
للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن قبل الانتخابات.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة
، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي".
يشار إلى أن السعودية قد أكدت مرارا، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب
"، بحسب التصريحات.