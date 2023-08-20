https://sputnikarabic.ae/20230820/المغرب-بصدد-الحصول-على-قذائف-تاو-الدفاعية-المتطورة-المضادة-للدبابات-1080265188.html
المغرب بصدد الحصول على قذائف "تاو" الدفاعية المتطورة المضادة للدبابات
المغرب بصدد الحصول على قذائف "تاو" الدفاعية المتطورة المضادة للدبابات
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من المتوقع استلام المغرب لقذائف "تاو" المتطورة والمضادة للدبابات، والتي تستخدم في مدرعات "برادلي" الشهيرة وذلك، في عام 2024. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T15:54+0000
2023-08-20T15:54+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس"، بيانا لوزارة الدفاع الأمريكية أفاد بأنه "وقع كل من المغرب وأوكرانيا على عقود لشراء قذائف "تاو" وبطاريات رئيسية متكاملة من شركة "وان بوينت ديفينس"، وهي المزود الوحيد للجيش الأمريكي في هذا الصدد".يشار إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المغربية ستحصل أيضا على مدرعات "برادلي"، حيث اكتفى البيان بالتأكيد على أن صفقة تسليم قذائف "تاو" المتطورة سيكون، في العام المقبل.وتُستخدم قذائف "تاو" بشكل متزايد على مدرعات "برادلي" القوية، التي تعتبر أحد ركائز الجيش الأمريكي، نظرًا لقدرتها على تحمل نيران المدفعيات والأسلحة الصغيرة، وتوفير الحماية النارية لقوات المشاة.تُعتبر قذائف "تاو" واحدة من أبرز القذائف الأمريكية المستخدمة بواسطة التتبع البصري والتوجيه السلكي، وهي مصممة بشكل أساسي لاستهداف الدبابات، كما اشتهرت أخيرا بقدراتها العالية عند استخدامها في مدرعات "برادلي" الفتاكة، والتي يمكن أيضا استخدامها في الظروف الليلية.
https://sputnikarabic.ae/20230723/صحيفة-أمريكية-لا-يمكن-لمركبات-برادلي-الصمود-أمام-صاروخ-فيخر-1-الروسي--1079323155.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, الأخبار
المغرب بصدد الحصول على قذائف "تاو" الدفاعية المتطورة المضادة للدبابات
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من المتوقع استلام المغرب لقذائف "تاو" المتطورة والمضادة للدبابات، والتي تستخدم في مدرعات "برادلي" الشهيرة وذلك، في عام 2024.
ونقلت صحيفة
"هسبريس"، بيانا لوزارة الدفاع الأمريكية أفاد بأنه "وقع كل من المغرب وأوكرانيا على عقود لشراء قذائف "تاو" وبطاريات رئيسية متكاملة من شركة "وان بوينت ديفينس"، وهي المزود الوحيد للجيش الأمريكي في هذا الصدد".
يشار إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المغربية ستحصل أيضا على مدرعات "برادلي"، حيث اكتفى البيان بالتأكيد على أن صفقة تسليم قذائف "تاو" المتطورة سيكون، في العام المقبل.
وتُستخدم قذائف "تاو" بشكل متزايد على مدرعات "برادلي" القوية، التي تعتبر أحد ركائز الجيش الأمريكي، نظرًا لقدرتها على تحمل نيران المدفعيات والأسلحة الصغيرة، وتوفير الحماية النارية لقوات المشاة.
تُعتبر قذائف "تاو" واحدة من أبرز القذائف الأمريكية المستخدمة بواسطة التتبع البصري والتوجيه السلكي، وهي مصممة بشكل أساسي لاستهداف الدبابات، كما اشتهرت أخيرا بقدراتها العالية عند استخدامها في مدرعات "برادلي" الفتاكة
، والتي يمكن أيضا استخدامها في الظروف الليلية.