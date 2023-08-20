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https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-عمليات-الدوري-السعودي-المملكة-تتبنى-مشروعا-طويل-الأمد-لتتبوأ-مكانا-عالميا-1080271012.html
رئيس عمليات الدوري السعودي: المملكة تتبنى "مشروعا طويل الأمد" لتتبوأ مكانا عالميا
رئيس عمليات الدوري السعودي: المملكة تتبنى "مشروعا طويل الأمد" لتتبوأ مكانا عالميا
قال رئيس عمليات الدوري السعودي كارلو نهرا، إن "دوري كرة القدم في المملكة العربية السعودية، يحظى بالتزام قوي من المسؤولين في البلاد"، مؤكدا أن الهدف هو أن يصبح... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T19:26+0000
2023-08-20T19:26+0000
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وأكّد نهرا، في تصريحات له، على هامش تقديم نادي "الهلال" السعودي لاعبه الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، ومجموعة من نجوم اللعبة، إلى نواد سعودية، أن "التوسع الاستثنائي لكرة القدم في السعودية يندرج ضمن "مشروع طويل الأمد" بدعم حكومي قوي، خلافا للفورة الصينية القصيرة".وشدد على "ضرورة أن تقوم المملكة بكل الأشياء الصحيحة لتحقيق الأهداف المطلوبة"، رافضًا إجراء مقارنات بين التوسع السريع في الدوري السعودي وما حدث مع نظيره الصيني، الذي استقدم عددا من النجوم خاصة من البرازيل، قبل أن تواجه الأندية مشكلات مالية، بحسب قوله.وتابع نهرا: "هذه المقارنات حتمية... لكن بالنسبة لنا، حقيقة هذا المشروع جزء من مشروع تحولي ينقل هذا البلد إلى المكان الذي يريده"، مضيفًا: "في النهاية، ما نحاول القيام به هو تقديم الترفيه للسعوديين من خلال كرة القدم".وكشف أن "الأندية الأربعة الكبرى التي استحوذها صندوق الاستثمارات العامة، لا تزال تسعى لضم المزيد من اللاعبين قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية السعودية، في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقه في أوروبا"، متابعًا: "هناك أندية لا تزال تبحث عن لاعبين"، واصفا أهدافها من اللاعبين بأنها "سرية"، بحسب قوله.يأتي هذا التصريح على هامش تقديم نادي "الهلال" لاعبه الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي التحق بمجموعة من النجوم على غرار رونالدو وبنزيمة، إثر صفقات كلّفت السعودية، التي تشهد منذ وصول الأمير محمد بن سلمان، لولاية العهد انفتاحا غير مسبوق.وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي "الهلال" و"النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الدوري-السعودي-بكرة-القدم-يخطف-أنظار-العالم-للدخول-ضمن-الدوريات-الخمسة-الكبرى-1079701921.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات

رئيس عمليات الدوري السعودي: المملكة تتبنى "مشروعا طويل الأمد" لتتبوأ مكانا عالميا

19:26 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEلاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا
لاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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قال رئيس عمليات الدوري السعودي كارلو نهرا، إن "دوري كرة القدم في المملكة العربية السعودية، يحظى بالتزام قوي من المسؤولين في البلاد"، مؤكدا أن الهدف هو أن يصبح من أفضل الدوريات العالمية.
وأكّد نهرا، في تصريحات له، على هامش تقديم نادي "الهلال" السعودي لاعبه الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، ومجموعة من نجوم اللعبة، إلى نواد سعودية، أن "التوسع الاستثنائي لكرة القدم في السعودية يندرج ضمن "مشروع طويل الأمد" بدعم حكومي قوي، خلافا للفورة الصينية القصيرة".
وشدد على "ضرورة أن تقوم المملكة بكل الأشياء الصحيحة لتحقيق الأهداف المطلوبة"، رافضًا إجراء مقارنات بين التوسع السريع في الدوري السعودي وما حدث مع نظيره الصيني، الذي استقدم عددا من النجوم خاصة من البرازيل، قبل أن تواجه الأندية مشكلات مالية، بحسب قوله.
مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
الدوري السعودي بكرة القدم يخطف أنظار العالم للدخول ضمن الدوريات الخمسة الكبرى
2 أغسطس, 08:58 GMT
وتابع نهرا: "هذه المقارنات حتمية... لكن بالنسبة لنا، حقيقة هذا المشروع جزء من مشروع تحولي ينقل هذا البلد إلى المكان الذي يريده"، مضيفًا: "في النهاية، ما نحاول القيام به هو تقديم الترفيه للسعوديين من خلال كرة القدم".
وكشف أن "الأندية الأربعة الكبرى التي استحوذها صندوق الاستثمارات العامة، لا تزال تسعى لضم المزيد من اللاعبين قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية السعودية، في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقه في أوروبا"، متابعًا: "هناك أندية لا تزال تبحث عن لاعبين"، واصفا أهدافها من اللاعبين بأنها "سرية"، بحسب قوله.
يأتي هذا التصريح على هامش تقديم نادي "الهلال" لاعبه الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي التحق بمجموعة من النجوم على غرار رونالدو وبنزيمة، إثر صفقات كلّفت السعودية، التي تشهد منذ وصول الأمير محمد بن سلمان، لولاية العهد انفتاحا غير مسبوق.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي "الهلال" و"النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.
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