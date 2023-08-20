https://sputnikarabic.ae/20230820/سفيرا-إيران-والسعودية-يبحثان-في-بغداد-تعزيز-العلاقات-الدبلوماسية-والاقتصادية-بين-بلديهما-1080265541.html

سفيرا إيران والسعودية يبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما

سفيرا إيران والسعودية يبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما

بحث سفيرا إيران والسعودية لدى العراق، اليوم الأحد، "تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما، بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها". 20.08.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "السفيرين الإيراني محمد كاظم آل صادق، والسعودي عبد العزيز الشمري، التقيا للتباحث بشأن علاقات البلدين المنبعثة من الرغبة الجادة لدى قادة البلدين".ووصف السفير الإيراني، الحج والزيارة الأربعينية بأنهما أرضية للتعاون وتعزيزالأواصر بين الشعوب الإسلامية، فيما اعتبر نظيره السعودي "الظروف مواتية لتنفيذ المشاريع المشتركة الاقتصادية في ظل الجهود الداعية للاستقرار"، بحسب السفارة الإيرانية في بغداد.واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وناقش عبد اللهيان، أيضا يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها.وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-ولي-العهد-السعودي-قبل-دعوته-لزيارة-طهران-فيديو-1080214847.html

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