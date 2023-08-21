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https://sputnikarabic.ae/20230821/ترامب-يؤكد-أنه-سيتخطى-المناظرات-الرئاسية-للجمهوريين-1080273828.html
ترامب يؤكد أنه سيتخطى المناظرات الرئاسية للجمهوريين
ترامب يؤكد أنه سيتخطى المناظرات الرئاسية للجمهوريين
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه سيتخطى المناظرة الرئاسية الجمهورية الأولى هذا الأسبوع، معتبراً أن الأمريكيين يعرفونه جيداً لذا ليس... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T02:03+0000
2023-08-21T02:03+0000
ترامب
دونالد ترامب
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وفي رسالة عبر منصته "تروث سوشال"، روَّج ترامب لما وصفه بسجل ناجح للغاية كرئيس، ولفت الانتباه إلى ما وصفه بشعبيته بين الشعب الأمريكي.وقال الرئيس الأمريكي السابق: "لن أشارك بالتالي في المناظرات!".وفي منشوره، أشار ترامب إلى آخر سلسلة من استطلاعات الرأي التي تظهره بمقدمة الفريق الجمهوري بفارق كبير.وأضاف ترامب، مشيراً إلى قضايا مثل الطاقة، وأمان الحدود، والجيش، والاقتصاد: "الجمهور يعرف من أنا وما هو نجاح رئاستي".يشار إلى أن المناظرة الأولى في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية 2024 مقررة يوم الأربعاء في ميلووكي، ويسكونسن.ويتصدر ترامب بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230808/ترامب-المحاكمات-تعرقل-حملتي-الانتخابية-الرئاسية-1079896089.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يؤكد أنه سيتخطى المناظرات الرئاسية للجمهوريين

02:03 GMT 21.08.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه سيتخطى المناظرة الرئاسية الجمهورية الأولى هذا الأسبوع، معتبراً أن الأمريكيين يعرفونه جيداً لذا ليس هناك حاجة لمواجهة علنية مع منافسيه على البيت الأبيض.
وفي رسالة عبر منصته "تروث سوشال"، روَّج ترامب لما وصفه بسجل ناجح للغاية كرئيس، ولفت الانتباه إلى ما وصفه بشعبيته بين الشعب الأمريكي.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
ترامب: المحاكمات تعرقل حملتي الانتخابية الرئاسية
8 أغسطس, 23:34 GMT
وقال الرئيس الأمريكي السابق: "لن أشارك بالتالي في المناظرات!".
وفي منشوره، أشار ترامب إلى آخر سلسلة من استطلاعات الرأي التي تظهره بمقدمة الفريق الجمهوري بفارق كبير.
وأضاف ترامب، مشيراً إلى قضايا مثل الطاقة، وأمان الحدود، والجيش، والاقتصاد: "الجمهور يعرف من أنا وما هو نجاح رئاستي".
يشار إلى أن المناظرة الأولى في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية 2024 مقررة يوم الأربعاء في ميلووكي، ويسكونسن.
ويتصدر ترامب بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.
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