https://sputnikarabic.ae/20230821/مجهولون-يهاجمون-رتل-مسلحين-موالين-لواشنطن--قرب-أكبر-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1080288553.html

مجهولون يهاجمون رتل مسلحين موالين لواشنطن قرب أكبر قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا

مجهولون يهاجمون رتل مسلحين موالين لواشنطن قرب أكبر قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا

قتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم شنه مجهولون على رتل للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي قرب أكبر قواعده اللاشرعية في حقول النفط شرقي سوريا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن مجهولين استهدفوا رتلا عسكريا لقوات مليشيا "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي بالقرب من حقل العمر النفطي أحد أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرقي سوريا.وتابع المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن الطيران المروحي التابع للاحتلال الأمريكي حلق على علو منخفض فوق بلدات ذيبان و الشحيل المحيطة بمكان الهجوم لعدة ساعات .وفي السياق نفسه، قام مجهولون بالهجوم على أحد الحواجز العسكرية للعناصر الموالية للقوات الأمريكية المنتشرة في بلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي بالأسلحة الرشاشة دون وجود أي إصابات .وتشهد المنطقة سيطرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي على أكبر حقول النفط في شرقي سورية حقل العمر النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها بنقل النفط وسرقته عن طريق المعابر البرية الغير شرعية إلى العراق .

https://sputnikarabic.ae/20230820/مقاتلة-إف---35-تقترب-بشكل-خطر-من-مقاتلة-سو--35-الروسية-في-سوريا-1080271861.html

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