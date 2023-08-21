https://sputnikarabic.ae/20230821/مجهولون-يهاجمون-رتل-مسلحين-موالين-لواشنطن--قرب-أكبر-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1080288553.html
مجهولون يهاجمون رتل مسلحين موالين لواشنطن قرب أكبر قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مجهولون يهاجمون رتل مسلحين موالين لواشنطن قرب أكبر قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
قتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم شنه مجهولون على رتل للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي قرب أكبر قواعده اللاشرعية في حقول النفط شرقي سوريا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T14:00+0000
2023-08-21T14:00+0000
2023-08-21T14:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/75/1044147574_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_0ded24b0a5e68c562aa53fef4f011be9.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن مجهولين استهدفوا رتلا عسكريا لقوات مليشيا "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي بالقرب من حقل العمر النفطي أحد أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرقي سوريا.وتابع المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن الطيران المروحي التابع للاحتلال الأمريكي حلق على علو منخفض فوق بلدات ذيبان و الشحيل المحيطة بمكان الهجوم لعدة ساعات .وفي السياق نفسه، قام مجهولون بالهجوم على أحد الحواجز العسكرية للعناصر الموالية للقوات الأمريكية المنتشرة في بلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي بالأسلحة الرشاشة دون وجود أي إصابات .وتشهد المنطقة سيطرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي على أكبر حقول النفط في شرقي سورية حقل العمر النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها بنقل النفط وسرقته عن طريق المعابر البرية الغير شرعية إلى العراق .
https://sputnikarabic.ae/20230820/مقاتلة-إف---35-تقترب-بشكل-خطر-من-مقاتلة-سو--35-الروسية-في-سوريا-1080271861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/75/1044147574_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_62e152711a8095c75818cf3d420c2ff5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
مجهولون يهاجمون رتل مسلحين موالين لواشنطن قرب أكبر قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
تابعنا عبر
حصري
قتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم شنه مجهولون على رتل للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي قرب أكبر قواعده اللاشرعية في حقول النفط شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن مجهولين استهدفوا رتلا عسكريا لقوات مليشيا "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي بالقرب من حقل العمر النفطي أحد أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" بأن رتلا عسكريا لقوات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي تعرض، صباح اليوم، إلى هجوم عنيف بقذائف "الأر بي جي" والأسلحة الرشاشة مما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين خلال الهجوم الذي تلاه استنفار كبير لقوات الاحتلال الأمريكي في محيط حقل العمر النفطي ونشر للقوات في المنطقة بحثا عن الفاعلين الذين نفذوا الهجوم ولاذوا بالفرار.
وتابع المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن الطيران المروحي التابع للاحتلال الأمريكي حلق على علو منخفض فوق بلدات ذيبان و الشحيل المحيطة بمكان الهجوم لعدة ساعات .
وفي السياق نفسه، قام مجهولون بالهجوم على أحد الحواجز العسكرية للعناصر الموالية للقوات الأمريكية المنتشرة في بلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي بالأسلحة الرشاشة دون وجود أي إصابات .
كما شهد ريف دير الزور الشرقي اشتباكات بين عناصر موالية لقوات الاحتلال الأمريكي وما يسمى المجلس العسكري بدير الزور مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المشفى ودارت الاشتباكات في منطقة المعامل بالقرب من حقل "كونيكو" النفطي الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور .
وتشهد المنطقة سيطرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي على أكبر حقول النفط في شرقي سورية حقل العمر النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها بنقل النفط وسرقته عن طريق المعابر البرية الغير شرعية إلى العراق .