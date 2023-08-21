https://sputnikarabic.ae/20230821/ممثل-الرئيس-الجزائري-يصل-إلى-جنوب-أفريقيا-للمشاركة-في-قمة-بريكس-2023-1080304214.html
ممثل الرئيس الجزائري يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس 2023"
ممثل الرئيس الجزائري يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس 2023"
وصل وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، إلى جوهانسبرغ للمشاركة في قمة "بريكس 2023"، التي تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من القمة. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T19:53+0000
2023-08-21T19:53+0000
2023-08-21T19:53+0000
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ويمثل فايد، الجزائر، نائبا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الإثنين.وتنطلق غدا الثلاثاء قمة "بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في المجموعة ناليدي باندور إن هناك ثقة متزايدة في "بريكس" تتمثل في إقبال عشرات الدول على المشاركة في قمتها المقبلة، مشيرة إلى أن 44 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230821/قمة-بريكس-2023-صراع-ضد-هيمنة-الدولار-والقطب-الواحد-1080288808.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قمة بريكس 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, جنوب أفريقيا, أخبار البرازيل , أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قمة بريكس 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, جنوب أفريقيا, أخبار البرازيل , أخبار الهند اليوم
ممثل الرئيس الجزائري يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس 2023"
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وصل وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، إلى جوهانسبرغ للمشاركة في قمة "بريكس 2023"، التي تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من القمة.