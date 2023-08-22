https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-اختيار-عبد-الله-العنزي-سفيرا-للسعودية-لدى-إيران-1080307894.html
إعلام: اختيار عبد الله العنزي سفيرا للسعودية لدى إيران
إعلام: اختيار عبد الله العنزي سفيرا للسعودية لدى إيران
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، اسم السفير السعودي الجديد لدى طهران، مؤكدة أنه شخصية اقتصادية كبيرة. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T05:37+0000
2023-08-22T05:37+0000
2023-08-22T05:37+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
إيران
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075845215_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_fbaf91d7221ffed5f49e7a23ff182b8c.jpg
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مصادر قولها، إن "السفير السعودي لدى عمان عبد الله بن سعود العنزي، هو السفير السعودي الجديد لدى طهران".وقالت المصادر إن "اخيتار العنزي كسفير للمملكة العربية السعودية في إيران يدل على وجود رغبة من كلا الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مستقبلا".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، "تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-السعودية-وإيران-تطلقان-موجة-مصالحة-في-الشرق-الأوسط-بعد-تطبيع-العلاقات-1080274262.html
السعودية
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075845215_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_d7ef5a194bf5dee73bd6cbf6be2e7a86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام: اختيار عبد الله العنزي سفيرا للسعودية لدى إيران
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، اسم السفير السعودي الجديد لدى طهران، مؤكدة أنه شخصية اقتصادية كبيرة.
ونقلت وكالة
"مهر" الإيرانية، عن مصادر قولها، إن "السفير السعودي لدى عمان عبد الله بن سعود العنزي، هو السفير السعودي الجديد لدى طهران".
وقالت المصادر إن "اخيتار العنزي كسفير للمملكة العربية السعودية في إيران يدل على وجود رغبة من كلا الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مستقبلا".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، "تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين".
واستقبل ولي العهد السعودي
، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.
وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين
، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.