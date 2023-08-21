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https://sputnikarabic.ae/20230821/طهران-تعلن-تفعيل-اللجنة-المشتركة-للتعاون-الاقتصادي-الإيراني-السعودي-قريبا-1080289807.html
طهران تعلن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي قريبا
طهران تعلن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي قريبا
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن زيارة وزير الخارجية إلى السعودية، جاءت بدعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T14:20+0000
2023-08-21T14:20+0000
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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أنه "تمت خلال الزيارة مناقشة القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي"، مشيرا أنه "تقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "الجانب السعودي أكد مرة أخرى علي دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض وهناك إجماع على أن الاستعدادات اللازمة لهذه الزيارة ستتم في الوقت المناسب".وعن موعد إيفاد سفيري البلدين، تابع: الأمر سيتم قريباً، وفي هذا الصدد سيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة.واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وناقش عبد اللهيان، أيضا يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحهاوأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230820/سفيرا-إيران-والسعودية-يبحثان-في-بغداد-تعزيز-العلاقات-الدبلوماسية-والاقتصادية-بين-بلديهما-1080265541.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-السعودية-وإيران-تطلقان-موجة-مصالحة-في-الشرق-الأوسط-بعد-تطبيع-العلاقات-1080274262.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

طهران تعلن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي قريبا

14:20 GMT 21.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن زيارة وزير الخارجية إلى السعودية، جاءت بدعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أنه "تمت خلال الزيارة مناقشة القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي"، مشيرا أنه "تقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف كنعاني، أن "الجانب السعودي أكد مرة أخرى علي دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض وهناك إجماع على أن الاستعدادات اللازمة لهذه الزيارة ستتم في الوقت المناسب".
السفارة الإيرانية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
سفيرا إيران والسعودية يبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما
أمس, 16:10 GMT
وعن موعد إيفاد سفيري البلدين، تابع: الأمر سيتم قريباً، وفي هذا الصدد سيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة.
واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.
وناقش عبد اللهيان، أيضا يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
الصين: السعودية وإيران تطلقان "موجة مصالحة" في الشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات
04:13 GMT
وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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