https://sputnikarabic.ae/20230821/طهران-تعلن-تفعيل-اللجنة-المشتركة-للتعاون-الاقتصادي-الإيراني-السعودي-قريبا-1080289807.html
طهران تعلن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي قريبا
طهران تعلن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي قريبا
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن زيارة وزير الخارجية إلى السعودية، جاءت بدعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T14:20+0000
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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أنه "تمت خلال الزيارة مناقشة القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي"، مشيرا أنه "تقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "الجانب السعودي أكد مرة أخرى علي دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض وهناك إجماع على أن الاستعدادات اللازمة لهذه الزيارة ستتم في الوقت المناسب".وعن موعد إيفاد سفيري البلدين، تابع: الأمر سيتم قريباً، وفي هذا الصدد سيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة.واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وناقش عبد اللهيان، أيضا يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحهاوأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230820/سفيرا-إيران-والسعودية-يبحثان-في-بغداد-تعزيز-العلاقات-الدبلوماسية-والاقتصادية-بين-بلديهما-1080265541.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-السعودية-وإيران-تطلقان-موجة-مصالحة-في-الشرق-الأوسط-بعد-تطبيع-العلاقات-1080274262.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
طهران تعلن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي قريبا
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن زيارة وزير الخارجية إلى السعودية، جاءت بدعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أنه "تمت خلال الزيارة مناقشة القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي"، مشيرا أنه "تقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأضاف كنعاني، أن "الجانب السعودي أكد مرة أخرى علي دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض وهناك إجماع على أن الاستعدادات اللازمة لهذه الزيارة ستتم في الوقت المناسب".
وعن موعد إيفاد سفيري البلدين، تابع: الأمر سيتم قريباً، وفي هذا الصدد سيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة.
واستقبل ولي العهد السعودي
، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.
وناقش عبد اللهيان، أيضا يوم الخميس الماضي، في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتفقد أيضا سفارة بلاده
لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها
وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين
، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.