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https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-النيجر-تبدأ-في-اتخاذ-إجراءات-استثنائية-لـمواجهة-عدوان-عسكري-وشيك-1080310569.html
إعلام: النيجر تبدأ في اتخاذ إجراءات استثنائية لـ"مواجهة عدوان عسكري وشيك"
إعلام: النيجر تبدأ في اتخاذ إجراءات استثنائية لـ"مواجهة عدوان عسكري وشيك"
أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، أن نيامي "بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك". 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T07:06+0000
2023-08-22T07:06+0000
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وعقد وزير الصحة في النيجر العقيد غاربا حكيمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به منظمة "إيكواس"، حسب قناة "العربية".وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في الآونة الأخيرة، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الجزائر-ترفض-إعطاء-فرنسا-رخصة-لعبور-أجوائها-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-1080308890.html
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النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: النيجر تبدأ في اتخاذ إجراءات استثنائية لـ"مواجهة عدوان عسكري وشيك"

07:06 GMT 22.08.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFPالعقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم
العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFP
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أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، أن نيامي "بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك".
وعقد وزير الصحة في النيجر العقيد غاربا حكيمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به منظمة "إيكواس"، حسب قناة "العربية".
وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.
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وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في الآونة الأخيرة، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
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