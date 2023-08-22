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https://sputnikarabic.ae/20230822/الأمن-القومي-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-للموجودين-داخل-خيمة-حزب-الله-في-مزارع-شبعا-1080321779.html
"الأمن القومي" الإسرائيلي يوجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا
"الأمن القومي" الإسرائيلي يوجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا
وجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، رسالة إلى عناصر "حزب الله" اللبناني الموجودين داخل خيمة بمنطقة مزارع شبعا المحتلة. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:28+0000
2023-08-22T12:28+0000
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وقال هنغبي عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "في البداية كانت هناك خيمتان، ثم قاموا بإخلاء واحدة، وسيتم إخلاء الثانية أيضا".وتابع: "هذه الخيمة لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل"، مضيفا "لا يزال هناك (في الخيمة) عدة أشخاص وفيما يتعلق بضمان حياتهم لم أكن لأقترح عليهم الاعتماد على كرم الجيش الإسرائيلي عندما يأتي اليوم الذي يقرر فيه طردهم".والجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب تطالب بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس/ آب من كل عام.يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء دعا قائد قوات "يونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات "يونيفيل" الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/برلماني-إسرائيلي-لن-نصبر-للأبد-على-استفزازات-حزب-الله-1079918403.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"الأمن القومي" الإسرائيلي يوجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا

12:28 GMT 22.08.2023
© AP Photo / Oded Balilty مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
 مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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وجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، رسالة إلى عناصر "حزب الله" اللبناني الموجودين داخل خيمة بمنطقة مزارع شبعا المحتلة.
وقال هنغبي عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "في البداية كانت هناك خيمتان، ثم قاموا بإخلاء واحدة، وسيتم إخلاء الثانية أيضا".
وتابع: "هذه الخيمة لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل"، مضيفا "لا يزال هناك (في الخيمة) عدة أشخاص وفيما يتعلق بضمان حياتهم لم أكن لأقترح عليهم الاعتماد على كرم الجيش الإسرائيلي عندما يأتي اليوم الذي يقرر فيه طردهم".
والجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب تطالب بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس/ آب من كل عام.
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يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين، وخلال اللقاء دعا قائد قوات "يونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع قوات "يونيفيل" الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
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