https://sputnikarabic.ae/20230822/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-جنوب-أفريقيا-للمشاركة-في-قمة-بريكس-1080307064.html
الرئيس الصيني يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
الرئيس الصيني يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى جوهانسبرج يوم الاثنين لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس التي ستُعقد هناك، ولأداء زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T03:31+0000
2023-08-22T03:31+0000
2023-08-22T03:34+0000
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
قمة بريكس 2023
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وكان في استقباله الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء في مطار جوهانسبرج الدولي بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.ورحب الرئيس رامافوزا، بحرارة بشي لزيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا.وصرح شي بأنه يشعر بسرور كبير لزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى ويتطلع إلى تبادل وجهات النظر بعمق مع رامافوزا، حول تعميق العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا وقضايا الاهتمام المشترك.وتنطلق الثلاثاء قمة "بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في المجموعة ناليدي باندور إن هناك ثقة متزايدة في "بريكس" تتمثل في إقبال عشرات الدول على المشاركة في قمتها المقبلة، مشيرة إلى أن 44 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230821/ممثل-الرئيس-الجزائري-يصل-إلى-جنوب-أفريقيا-للمشاركة-في-قمة-بريكس-2023-1080304214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, قمة بريكس 2023
الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, قمة بريكس 2023
الرئيس الصيني يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"
03:31 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 03:34 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى جوهانسبرج يوم الاثنين لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس التي ستُعقد هناك، ولأداء زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا.
وكان في استقباله الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء في مطار جوهانسبرج الدولي بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
ورحب الرئيس رامافوزا، بحرارة بشي لزيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا.
وصرح شي بأنه يشعر بسرور كبير لزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى ويتطلع إلى تبادل وجهات النظر بعمق مع رامافوزا، حول تعميق العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا وقضايا الاهتمام المشترك.
وتنطلق الثلاثاء قمة "بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة
وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في المجموعة ناليدي باندور إن هناك ثقة متزايدة في "بريكس
" تتمثل في إقبال عشرات الدول على المشاركة في قمتها المقبلة، مشيرة إلى أن 44 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية.