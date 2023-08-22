https://sputnikarabic.ae/20230822/مقاتلة-روسية-تدمر-مستودعا-للطائرات-المسيرة-غرب-إدلب-1080317353.html
مقاتلة روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة غرب إدلب
مقاتلة روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة غرب إدلب
دمرت طائرات حربية روسية مستودعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) مخصص لتخزين الطائرات المسيرة بريف إدلب الغربي، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T10:33+0000
2023-08-22T10:33+0000
2023-08-22T10:33+0000
رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104383/50/1043835061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e692b8bc73d8916730813806d067d16.jpg
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ" سبوتنيك"، إن "معلومات استخباراتية تقاطعت مع معطيات الرصد التي نقلتها طائرات الاستطلاع الروسية، كشفت عن مقر لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على أطراف بلدة الشيخ بحر غربي المدينة".وبين المصدر أن "المعلومات المتراكمة، استدعت تدخلا مباشر من الطيران الحربي الروسي عبر سلسلة غارات مركزة أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، ومقتل 5 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين".ويوم أمس، شن الطيران الحربي الروسي قرب منتصف الليل، 3 غارات على مستودع للطائرات المسيرة تابع لما يسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، الواجهة الحالية تنظيم "جبهة النصرة" (مجموعات إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) .وأسفرت الغارات عن مقتل 6 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين معظمهم من الجنسيتين "الصينية والشيشانية"، بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات".
https://sputnikarabic.ae/20230821/مجهولون-يهاجمون-رتل-مسلحين-موالين-لواشنطن--قرب-أكبر-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1080288553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104383/50/1043835061_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_069b55b9e1c01c135ba6c1139eb8a133.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مقاتلة روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة غرب إدلب
تابعنا عبر
دمرت طائرات حربية روسية مستودعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) مخصص لتخزين الطائرات المسيرة بريف إدلب الغربي، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن تدميره بالكامل وتحييد ما لا يقل 5 من مسلحي التنظيم.
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ" سبوتنيك"، إن "معلومات استخباراتية تقاطعت مع معطيات الرصد التي نقلتها طائرات الاستطلاع الروسية، كشفت عن مقر لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على أطراف بلدة الشيخ بحر غربي المدينة".
وأوضح المصدر أن "سلسلة المتابعة للموقع الهدف، كشفت عن قيام مسلحي "النصرة" بتحويل أحد ملحقاته للاستخدام كمستودع لتخزين الطائرات المسيرة المعدلة والمذخرة التي تم نقلها من الحدود السورية التركية في وقت سابق، باتجاه مقر التنظيم في (الشيخ بحر)".
وبين المصدر أن "المعلومات المتراكمة، استدعت تدخلا مباشر من الطيران الحربي الروسي عبر سلسلة غارات
مركزة أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، ومقتل 5 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين".
ويوم أمس، شن الطيران الحربي الروسي قرب منتصف الليل، 3 غارات على مستودع للطائرات المسيرة تابع لما يسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، الواجهة الحالية تنظيم "جبهة النصرة" (مجموعات إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) .
وقال مصدر ميداني حينها لـ"سبوتنيك"، إن الغارات أسفرت عن تدمير مقر حديث الإنشاء، قام مسلحو "النصرة" بإشادته ضمن الأراضي الزراعية بالقرب من "تل الرمان" غرب مدينة إدلب، بهدف تخزين الطائرات المسيرة.
وأسفرت الغارات عن مقتل 6 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين معظمهم من الجنسيتين "الصينية والشيشانية"، بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات".