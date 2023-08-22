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مقاتلة روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة غرب إدلب
مقاتلة روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة غرب إدلب
دمرت طائرات حربية روسية مستودعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) مخصص لتخزين الطائرات المسيرة بريف إدلب الغربي، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T10:33+0000
2023-08-22T10:33+0000
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وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ" سبوتنيك"، إن "معلومات استخباراتية تقاطعت مع معطيات الرصد التي نقلتها طائرات الاستطلاع الروسية، كشفت عن مقر لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على أطراف بلدة الشيخ بحر غربي المدينة".وبين المصدر أن "المعلومات المتراكمة، استدعت تدخلا مباشر من الطيران الحربي الروسي عبر سلسلة غارات مركزة أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، ومقتل 5 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين".ويوم أمس، شن الطيران الحربي الروسي قرب منتصف الليل، 3 غارات على مستودع للطائرات المسيرة تابع لما يسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، الواجهة الحالية تنظيم "جبهة النصرة" (مجموعات إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) .وأسفرت الغارات عن مقتل 6 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين معظمهم من الجنسيتين "الصينية والشيشانية"، بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات".
https://sputnikarabic.ae/20230821/مجهولون-يهاجمون-رتل-مسلحين-موالين-لواشنطن--قرب-أكبر-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1080288553.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مقاتلة روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة غرب إدلب

10:33 GMT 22.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورإدلب، سوريا 21 ديسمبر 2019
إدلب، سوريا 21 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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دمرت طائرات حربية روسية مستودعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) مخصص لتخزين الطائرات المسيرة بريف إدلب الغربي، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن تدميره بالكامل وتحييد ما لا يقل 5 من مسلحي التنظيم.
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ" سبوتنيك"، إن "معلومات استخباراتية تقاطعت مع معطيات الرصد التي نقلتها طائرات الاستطلاع الروسية، كشفت عن مقر لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على أطراف بلدة الشيخ بحر غربي المدينة".

وأوضح المصدر أن "سلسلة المتابعة للموقع الهدف، كشفت عن قيام مسلحي "النصرة" بتحويل أحد ملحقاته للاستخدام كمستودع لتخزين الطائرات المسيرة المعدلة والمذخرة التي تم نقلها من الحدود السورية التركية في وقت سابق، باتجاه مقر التنظيم في (الشيخ بحر)".

وبين المصدر أن "المعلومات المتراكمة، استدعت تدخلا مباشر من الطيران الحربي الروسي عبر سلسلة غارات مركزة أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، ومقتل 5 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين".
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أمس, 14:00 GMT
ويوم أمس، شن الطيران الحربي الروسي قرب منتصف الليل، 3 غارات على مستودع للطائرات المسيرة تابع لما يسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، الواجهة الحالية تنظيم "جبهة النصرة" (مجموعات إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) .

وقال مصدر ميداني حينها لـ"سبوتنيك"، إن الغارات أسفرت عن تدمير مقر حديث الإنشاء، قام مسلحو "النصرة" بإشادته ضمن الأراضي الزراعية بالقرب من "تل الرمان" غرب مدينة إدلب، بهدف تخزين الطائرات المسيرة.

وأسفرت الغارات عن مقتل 6 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين معظمهم من الجنسيتين "الصينية والشيشانية"، بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات".
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