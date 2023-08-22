https://sputnikarabic.ae/20230822/تصويت-هل-حرقت-الجزائر-ورقة-فرنسا-في-النيجر-1080318643.html
تصويت... هل "حرقت" الجزائر ورقة فرنسا في النيجر؟
تصويت... هل "حرقت" الجزائر ورقة فرنسا في النيجر؟
نقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية، عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة، تأكيدها رفض الجزائر إعطاء ترخيص لفرنسا لعبور الأجواء الجزائرية، من أجل تنفيذ هجوم وشيك على... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T10:55+0000
2023-08-22T10:55+0000
2023-08-22T10:55+0000
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وجاء في البيان الذي نقلته الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن "التدخل العسكري في النيجر بات وشيكا، والترتيبات العسكرية جاهزة".وأضافت المصادر أن "الجزائر التي كانت دائماً ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية، من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارماً وواضحاً".برأيك: هل يمنع الإجراء الجزائري أو يحد من الخطوة الفرنسية بتنفيذ تدخل عسكري مباشر في النيجر؟وحذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من تعاون "إيكواس" مع ما وصفه بـ"دول غريبة عن القارة الأفريقية" للاعتداء على بلاده.اقرأ أيضا: الجزائر ترفض طلبا فرنسيا لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, إيكواس, العالم, التدخل العسكري, النيجر, أخبار النيجر, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, إيكواس, العالم, التدخل العسكري, النيجر, أخبار النيجر, опросы
تصويت... هل "حرقت" الجزائر ورقة فرنسا في النيجر؟
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نقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية، عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة، تأكيدها رفض الجزائر إعطاء ترخيص لفرنسا لعبور الأجواء الجزائرية، من أجل تنفيذ هجوم وشيك على النيجر.
وجاء في البيان الذي نقلته الإذاعة الجزائرية الحكومية
، أن "التدخل العسكري في النيجر بات وشيكا، والترتيبات العسكرية جاهزة".
وأضافت المصادر أن "الجزائر التي كانت دائماً ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية، من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارماً وواضحاً".
ويرى خبراء ومحللون أن هذا الإجراء الجزائري قد حرق ورقة باريس حول قيامها بالتدخل العسكري المباشر في النيجر، حيث تشكل الأجواء الجزائرية أقرب ممر جوي يمكن من خلاله للمقالات الفرنسية العبور إلى الأجواء النيجرية.
برأيك: هل يمنع الإجراء الجزائري أو يحد من الخطوة الفرنسية بتنفيذ تدخل عسكري مباشر في النيجر؟
وأعربت الجزائر، السبت الماضي، عن أسفها لـ"إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف" في النيجر، عوضا عن مسار الحل السياسي والتفاوضي، "في الوقت الذي تزداد فيه ملامح التدخل العسكري"، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
وحذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من تعاون "إيكواس" مع ما وصفه بـ"دول غريبة عن القارة الأفريقية" للاعتداء على بلاده.